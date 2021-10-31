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Порывы до 20 м/с: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде

В понедельник нужно быть очень аккуратными

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В воскресенье дворники и дорожные службы пытались чистить улицы, но гололед завтра всё же может быть

В воскресенье дворники и дорожные службы пытались чистить улицы, но гололед завтра всё же может быть

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МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде

ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило предупреждение о возможных ЧС на территории региона — жителям нужно быть аккуратными из-за сильного ветра и гололеда.

— В НСО 1 ноября ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7–12 м/с, местами порывы ночью до 20 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью — -5, -10 °С, при прояснениях — до -16 °С, днём — 0, -5 °С, местами до +5 °С, — говорится в сообщении.

Из-за такой погоды в регионе может вырасти количество ДТП. Также сильный ветер может повалить деревья и плохо закрепленные конструкции на зданиях.

В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю, и они не особо порадовали.

Первый снег в Новосибирске в этом году пошел 26 сентября, но он быстро растаял.

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