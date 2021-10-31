Порывы до 20 м/с: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде

МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и гололеде
ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило предупреждение о возможных ЧС на территории региона — жителям нужно быть аккуратными из-за сильного ветра и гололеда.
— В НСО 1 ноября ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный
Из-за такой погоды в регионе может вырасти количество ДТП. Также сильный ветер может повалить деревья и плохо закрепленные конструкции на зданиях.
В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю, и они не особо порадовали.
Первый снег в Новосибирске в этом году пошел 26 сентября, но он быстро растаял.