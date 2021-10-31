Ночью до -24 градусов: изучаем прогноз на следующую неделю — за снегопадами идет мороз

В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю, и они не особо порадовали.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопады будут в городе вплоть до среды. 2 ноября начнет холодать и ночью температура опуститься до -16 градусов. Самым холодным днем будет 3 ноября. Днем ожидается -15 градусов, а ночью — до -18 градусов. Затем температура начнет плавно подниматься и к пятнице значительно потеплеет. Днем 5 ноября будет -4 градуса, а ночью — -3 градуса.