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Ночью до -24 градусов: изучаем прогноз на следующую неделю — за снегопадами идет мороз

Праздничный день будет очень прохладным

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Самым холодным днем будет 3 ноября

Самым холодным днем будет 3 ноября

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В Новосибирск придут морозы до -24 градусов

В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю, и они не особо порадовали.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопады будут в городе вплоть до среды. 2 ноября начнет холодать и ночью температура опуститься до -16 градусов. Самым холодным днем будет 3 ноября. Днем ожидается -15 градусов, а ночью — до -18 градусов. Затем температура начнет плавно подниматься и к пятнице значительно потеплеет. Днем 5 ноября будет -4 градуса, а ночью — -3 градуса.

Температура начнет плавно подниматься только к концу недели, и к пятнице значительно потеплеет

Температура начнет плавно подниматься только к концу недели, и к пятнице значительно потеплеет

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Сервис Gismeteo дает более суровый прогноз. По его данным, 3 ноября днем ожидается -16 градусов, а ночью — до -22 градусов. Самой холодной ночью станет 4 ноября. Температура может опуститься до -24 градусов. Но потом в город вновь вернется тепло.

Самой холодной ночью станет 4 ноября

Самой холодной ночью станет 4 ноября

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Гидрометцентр России в начале октября составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска в частности.

В Новосибирске сегодня сильный снегопад и метель. Выходить в это воскресенье из дома особо не хочется, но некоторые новосибирцы отправились даже на пробежки.

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