Новосибирску обещают аномальный ноябрь — сравниваем разные прогнозы

Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска, в частности.

— Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке и юге Уральского федерального округа, в Сибирском федеральном округе, на большей части Якутии и в Забайкалье, — сообщили в гидрометцентре.