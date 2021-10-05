Новосибирску обещают аномальный ноябрь — сравниваем разные прогнозы

Ноябрь 2021 в Новосибирске будет аномально теплым
Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Новосибирска, в частности.
— Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке и юге Уральского федерального округа, в Сибирском федеральном округе, на большей части Якутии и в Забайкалье, — сообщили в гидрометцентре.
Как указано в официальном предварительном прогнозе, точность таких прогнозов за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%.
Мы сравнили данные разных погодных сервисов и подготовили для вас прогноз на следующий месяц в Новосибирске.
Сервис «Яндекс.Погода» уже предоставил подробный прогноз на ноябрь, основываясь на усредненных данных за 10 лет. По данным сайта, первые дни месяца будет сохраняться плюсовая температура, затем столбик термометра опустится ниже нуля. В самые холодные дни температура опустится до -8. Во второй половине месяца ожидается снег.
Сервис «Погода.Mail.ru» составил прогноз на ноябрь, основываясь на данных за последние 13 лет. По их данным, в начале месяца также ожидаются плюсовые температуры, затем температура опустится до 0, и к концу месяца будет всё холоднее.
Сайт world-weather.ru тоже готовит прогноз на основе данных прошлых лет. Однако сервис не уточняет, данные за какой период они анализировали. По информации сервиса, в первую неделю ноября температура будет выше нуля, 1 ноября обещают +4 градуса. Во второй половине месяца в городе похолодает до
Впрочем, в прошлом ноябре погода не сильно отличалась: было так же мало солнечных дней и много осадков.