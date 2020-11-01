Каким будет ноябрь — с проливными дождями или сугробами? Изучаем прогноз для Новосибирска

До зимы остался ровно месяц. Каким будет ноябрь? Что ждет новосибирцев — морозы или теплые дни? Будет ли месяц щедрым на снегопады? Мы посмотрели, что обещают нашему городу различные погодные сервисы.

По данным «Яндекс.Погода», ноябрь будет довольно теплым: дневные температуры воздуха будут не ниже -8 градусов, ночные не опустятся ниже -10, а в первые три дня ожидается пару +2 и +1 градусов, 1 и 3 ноября пройдет дождь. А вот уже с четвертого ноября температура воздуха и днем и ночью начнет опускаться ниже нуля. Судя по информации сервиса, солнечных дней не будет вообще, только пасмурные, и в течение 17 из них будет идти снег.