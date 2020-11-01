Каким будет ноябрь — с проливными дождями или сугробами? Изучаем прогноз для Новосибирска

Новосибирск ждет теплый и снежный ноябрь
До зимы остался ровно месяц. Каким будет ноябрь? Что ждет новосибирцев — морозы или теплые дни? Будет ли месяц щедрым на снегопады? Мы посмотрели, что обещают нашему городу различные погодные сервисы.
По данным «Яндекс.Погода», ноябрь будет довольно теплым: дневные температуры воздуха будут не ниже -8 градусов, ночные не опустятся ниже -10, а в первые три дня ожидается пару +2 и +1 градусов, 1 и 3 ноября пройдет дождь. А вот уже с четвертого ноября температура воздуха и днем и ночью начнет опускаться ниже нуля. Судя по информации сервиса, солнечных дней не будет вообще, только пасмурные, и в течение 17 из них будет идти снег.
По данным сайта Gismeteo, первый день ноября будет еще теплее — +5 градусов. Самым холодным, по данным сервиса, станет 22 ноября, когда днем столбик термометра покажет -17, а ночью — минус 21 градус. В течение месяца ожидаются дождь, снег, и то и другое вместе — осадки будут идти почти каждый день. Солнечные деньки нас ждут в начале месяца и после 18 числа.
По данным сервиса meteovesti.ru, почти вся первая декада ноября будет теплой, а минусовые температуры придут в Новосибирск только 10 числа. В холодные дни будет часто идти снег, во время потеплений — дождь, днеей вообще без осадков ожидается всего девять. Предположительно, будет всего три солнечных дня, да и те с переменной облачностью.
Сайт accuweather.com также обещает нам теплую первую декаду — днем «плюс», ночью небольшой «минус». Дней, когда пройдет снег, ожидается 11, дождливых не будет, еще два солнечных и два — с переменной облачностью. 7, 8 и 9 ноября будет гололедица. Самым холодным днем, по данным сервиса, станет 26 ноября — столбик термометра опустится до -13, а самая холодная ночь состоится 27 ноября — будет -15 градусов.
Сейчас в городе очень мало снега — тот, что выпадает, сразу же и тает. Буквально на днях прошел сильный снегопад — посмотрите, каким красивым был Новосибирск в этот снежный день (25 самых морозных кадров). Читатели НГС с самого утра лепили снеговиков: посмотрите, что у них получилось.