В Новосибирск идет оттепель: рассказываем, когда днем вновь будет +3 градуса

В Новосибирск придет оттепель до +3 градусов
В Новосибирске на выходных и в начале следующей недели морозы сменятся оттепелью.
— К понедельнику уже будет оттепель. Идет западно-восточный перенос воздушных масс — погода будет ветреная, в основном без осадков, а 22 ноября в конце дня уже пойдет вновь снег, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Неустойчивый характер погоды в ноябре — обычное дело. Установление устойчивых морозов в ноябре большая редкость.
20 ноября, в субботу, ночью ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный силой
В воскресенье, 21 ноября, преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный
В понедельник, 22 ноября, ждем осадки во второй половине дня, местами небольшой мокрый снег, юго-западный ветер, днем силой
Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.