19 ноября пятница
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 72.60
eur 82.26
Тема дняКак мы ловили наркоманов. Фото с народного рейда
Все новости
Все новости

В Новосибирск идет оттепель: рассказываем, когда днем вновь будет +3 градуса

Неустойчивая погода в ноябре — не редкость

387
1Обсудить

Поделиться

Снегопады прекратятся только в воскресенье, а потом вернутся в город

Снегопады прекратятся только в воскресенье, а потом вернутся в город

Поделиться

В Новосибирск придет оттепель до +3 градусов

В Новосибирске на выходных и в начале следующей недели морозы сменятся оттепелью.

— К понедельнику уже будет оттепель. Идет западно-восточный перенос воздушных масс — погода будет ветреная, в основном без осадков, а 22 ноября в конце дня уже пойдет вновь снег, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Неустойчивый характер погоды в ноябре — обычное дело. Установление устойчивых морозов в ноябре большая редкость.

20 ноября, в субботу, ночью ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный силой 6–11 м/с, местами порывы днем до 16 м/с, температура ночью составит -15... -17 градусов, днем -7... -9 градусов.

В воскресенье, 21 ноября, преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный 6–11 м/с, порывы до 16 м/с. Ночная температура будет до -10... -12 градусов, дневная до -5... -7 градусов.

В понедельник, 22 ноября, ждем осадки во второй половине дня, местами небольшой мокрый снег, юго-западный ветер, днем силой 8–13 м/с, порывы до 18 м/с. Ночная температура составит -7... -9 градусов, дневная — +1... +3 градуса.

Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ноябрьоттепельпогодаснегопад
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...