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Тема дняКоммунальная авария на левом берегу: новые детали
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На Немировича-Данченко тепло отключили в 50 домах. Ночью обещают до -30 градусов (онлайн)

СГК обещают вернуть отопление сегодня ночью

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В Новосибирске сегодня, 14 декабря, произошла крупная коммунальная авария в Ленинском районе. Повреждение произошло на трубопроводе по улице Немировича-Данченко.

— Под отключение от тепла и горячей воды попали жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, а также 13 административных зданий, — сообщили в пресс-службе СГК.

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Александра Бруня

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В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности инцидента.

— Дефектный трубопровод был отключен с 5.00. В контуре отключения — 64 объекта. Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживает 2 012 человек, в том числе 674 ребенка, детский сад и 13 других объектов, — рассказали в ведомстве.

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Александра Бруня

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На муниципальной карте можно посмотреть все отключения

На муниципальной карте можно посмотреть все отключения

— Будем менять участок трубы и сальниковый компенсатор, проложенной 39 лет назад. Закончить ремонт планируем к 22 часам сегодня, — сообщили в пресс-службе СГК. — Под отключение от тепла и горячей воды попали жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, а также 13 административных зданий. Сожалеем, что жители столкнулись с дискомфортом, постараемся завершить работы как можно быстрее.

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Александра Бруня

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Местные жители видят пар

Местные жители видят пар

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СГКавария на теплотрассекоммунальная авария
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