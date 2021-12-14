На Немировича-Данченко тепло отключили в 50 домах. Ночью обещают до -30 градусов (онлайн)

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности инцидента.
— Дефектный трубопровод был отключен с 5.00. В контуре отключения — 64 объекта. Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживает 2 012 человек, в том числе 674 ребенка, детский сад и 13 других объектов, — рассказали в ведомстве.
Поделиться
— Будем менять участок трубы и сальниковый компенсатор, проложенной 39 лет назад. Закончить ремонт планируем к 22 часам сегодня, — сообщили в пресс-службе СГК. — Под отключение от тепла и горячей воды попали жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, а также 13 административных зданий. Сожалеем, что жители столкнулись с дискомфортом, постараемся завершить работы как можно быстрее.
Поделиться
Поделиться