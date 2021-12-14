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«Живем как в долине пирамид — постоянные раскопки»: 2 тысячи новосибирцев остались без тепла посреди зимы — 10 фото

По словам жителей района, регулярные аварии начались после летнего ремонта теплосетей

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По словам местных жителей, аварии участились после летнего ремонта теплосетей

По словам местных жителей, аварии участились после летнего ремонта теплосетей

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Во вторник, 14 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Повреждение случилось на трубопроводе по улице Немировича-Данченко. По данным муниципального портала Новосибирска, отопление и горячая вода пропали в 58 ближайших домах. Неполадку обещают устранить к 22 часам, при этом сегодня ночью прогнозируют до -26 градусов. Мы побывали на месте аварии и узнали у местных жителей, как часто у них случаются аварии и замерзают ли они у себя дома.

Прорыв случился недалеко от заправки «Газпромнефти», на Немировича-Данченко, 118/2

Прорыв случился недалеко от заправки «Газпромнефти», на Немировича-Данченко, 118/2

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Жители ближайших домов рассказывают, что заметили последствия аварии рано утром:

— В 4 часа утра умывался, еще была горячая вода. А потом, часов в 9, прекратилась. Объявления об отключении развешивали в пол-одиннадцатого только. В квартирах уже прохладно, включаем обогреватели, — рассказал житель дома на Немировича-Данченко, 118/1 Александр.

В районе аварии 2 котлована: один на месте прорыва, а второй — в 100 метрах, недалеко от «Марии-Ра»

В районе аварии 2 котлована: один на месте прорыва, а второй — в 100 метрах, недалеко от «Марии-Ра»

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По словам другой жительницы дома Татьяны, яму у «Марии-Ра» разрыли несколько недель назад. При этом работы там начали только после аварии.

По словам жителей, в домах начинает холодать

По словам жителей, в домах начинает холодать

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— Они вообще там не работали, — рассказывает житель дома на Тульской, 150 Константин. — Сейчас морозы хлопнули, видать, ночью перемерзло, прорвало. Две недели стояли трубы открытые, никто не появлялся. Естественно, морозы бахнули, переморозило всё, и раздавило трубы. В 8 утра сын пошел мыться, не домылся, воду отключили горячую.

По словам еще одной жительницы Тульской, Елены, частые аварии начались после летнего ремонта труб

По словам еще одной жительницы Тульской, Елены, частые аварии начались после летнего ремонта труб

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— Я вышла из дома рано утром, уже всё застыло, было видно потоки, вода стекала. Самое смешное, я шла вдоль дороги, и изо всех ливневок, колодцев парило и был запах. В квартире холодно. Получается, к вечеру обещали до -20 градусов, а у нас нет ни горячей воды, ни отопления, — негодует Елена. — До этого года таких аварий не было, а за последние 3 недели 3 раза отключали. Они в прошлом году ремонтировали трассу, только ремонт закончили, начались разрывы. Такое впечатление, что мы живем в долине пирамид, у нас постоянные раскопки.

На месте работают СГК и спасатели

На месте работают СГК и спасатели

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В пресс-службе МЧС рассказывали, что к восстановлению теплоснабжения привлечены 15 человек и 7 единиц техники

В пресс-службе МЧС рассказывали, что к восстановлению теплоснабжения привлечены 15 человек и 7 единиц техники

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По последней информации от «Сибирской генерирующей компании», работы ведутся на двух участках. К 15 часам рабочие закончили слив теплоносителя на одном из них и приступили к демонтажу:

— На втором участке дренируем трубу. До окончания этой операции приступать к работам на трубе нельзя, так как температура теплоносителя — более 100 градусов Цельсия, — объяснили в СГК.

Участок трубы, который меняют рабочие, проложили 39 лет назад

Участок трубы, который меняют рабочие, проложили 39 лет назад

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Кроме жилых домов тепло и горячую воду отключили в детском саду и детской клинической больнице <nobr>№ 1</nobr>. И если больница работает в нормальном режиме, то <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2021/12/14/70315040/" class="_" target="_blank">дети в садик сегодня пойти не смогли</a>

Кроме жилых домов тепло и горячую воду отключили в детском саду и детской клинической больнице № 1. И если больница работает в нормальном режиме, то дети в садик сегодня пойти не смогли

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Мы собираем всю информацию о происшествии в онлайн-трансляции. Напомним, сегодня ночью синоптики обещают морозы до -26, а завтра будет самый холодный день недели.

7 декабря в Новосибирске случились сразу две крупные коммунальные аварии. Из-за прорыва затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова — без горячей и холодной воды сидели микрорайоны Снегири и Родники. Чуть позже из-за прорыва теплосети на улице Богаткова затопило Шевченковский жилмассив, его жильцы какое-то время сидели без отопления.

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