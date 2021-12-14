«Живем как в долине пирамид — постоянные раскопки»: 2 тысячи новосибирцев остались без тепла посреди зимы — 10 фото



— Я вышла из дома рано утром, уже всё застыло, было видно потоки, вода стекала. Самое смешное, я шла вдоль дороги, и изо всех ливневок, колодцев парило и был запах. В квартире холодно. Получается, к вечеру обещали до -20 градусов, а у нас нет ни горячей воды, ни отопления, — негодует Елена. — До этого года таких аварий не было, а за последние 3 недели 3 раза отключали. Они в прошлом году ремонтировали трассу, только ремонт закончили, начались разрывы. Такое впечатление, что мы живем в долине пирамид, у нас постоянные раскопки.

