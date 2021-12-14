«Живем как в долине пирамид — постоянные раскопки»: 2 тысячи новосибирцев остались без тепла посреди зимы — 10 фото

Во вторник, 14 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Повреждение случилось на трубопроводе по улице Немировича-Данченко. По данным муниципального портала Новосибирска, отопление и горячая вода пропали в 58 ближайших домах. Неполадку обещают устранить к 22 часам, при этом сегодня ночью прогнозируют до -26 градусов. Мы побывали на месте аварии и узнали у местных жителей, как часто у них случаются аварии и замерзают ли они у себя дома.
Жители ближайших домов рассказывают, что заметили последствия аварии рано утром:
— В 4 часа утра умывался, еще была горячая вода. А потом, часов в 9, прекратилась. Объявления об отключении развешивали в пол-одиннадцатого только. В квартирах уже прохладно, включаем обогреватели, — рассказал житель дома на Немировича-Данченко, 118/1 Александр.
По словам другой жительницы дома Татьяны, яму у «Марии-Ра» разрыли несколько недель назад. При этом работы там начали только после аварии.
— Они вообще там не работали, — рассказывает житель дома на Тульской, 150 Константин. — Сейчас морозы хлопнули, видать, ночью перемерзло, прорвало. Две недели стояли трубы открытые, никто не появлялся. Естественно, морозы бахнули, переморозило всё, и раздавило трубы. В 8 утра сын пошел мыться, не домылся, воду отключили горячую.
— Я вышла из дома рано утром, уже всё застыло, было видно потоки, вода стекала. Самое смешное, я шла вдоль дороги, и изо всех ливневок, колодцев парило и был запах. В квартире холодно. Получается, к вечеру обещали до -20 градусов, а у нас нет ни горячей воды, ни отопления, — негодует Елена. — До этого года таких аварий не было, а за последние 3 недели 3 раза отключали. Они в прошлом году ремонтировали трассу, только ремонт закончили, начались разрывы. Такое впечатление, что мы живем в долине пирамид, у нас постоянные раскопки.
По последней информации от «Сибирской генерирующей компании», работы ведутся на двух участках. К 15 часам рабочие закончили слив теплоносителя на одном из них и приступили к демонтажу:
— На втором участке дренируем трубу. До окончания этой операции приступать к работам на трубе нельзя, так как температура теплоносителя — более 100 градусов Цельсия, — объяснили в СГК.
Мы собираем всю информацию о происшествии в онлайн-трансляции. Напомним, сегодня ночью синоптики обещают морозы до -26, а завтра будет самый холодный день недели.
7 декабря в Новосибирске случились сразу две крупные коммунальные аварии. Из-за прорыва затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова — без горячей и холодной воды сидели микрорайоны Снегири и Родники. Чуть позже из-за прорыва теплосети на улице Богаткова затопило Шевченковский жилмассив, его жильцы какое-то время сидели без отопления.