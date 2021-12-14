«Что-то копают на Немировича-Данченко»: более 50 домов остались без отопления из-за аварии

Во вторник, 14 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошла авария на трубопроводе — десятки домов остались без тепла и горячей воды. При этом данные по числу домов разнятся.

Судя по муниципальной карте отключений, тепло и воду отключили в 58 домах.

— Определение и устранение дефекта 2d400 от ТК127–9 до ТК511–7 по улице Немировича-Данченко (ЦТП-30, 42), — указано в причинах аварии на карте.