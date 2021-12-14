«Что-то копают на Немировича-Данченко»: более 50 домов остались без отопления из-за аварии

Во вторник, 14 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошла авария на трубопроводе — десятки домов остались без тепла и горячей воды. При этом данные по числу домов разнятся.
Судя по муниципальной карте отключений, тепло и воду отключили в 58 домах.
— Определение и устранение дефекта 2d400 от ТК127–9 до ТК511–7 по улице Немировича-Данченко (ЦТП-30, 42), — указано в причинах аварии на карте.
Как сообщили в пресс-службе СГК, авария произошла на трубопроводе диаметром
— Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к вскрытию тепловой камеры. Будем менять два участка трубы. Закончить ремонт планируем к 22 часам сегодня. Под отключение от тепла и горячей воды попали жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, а также 13 административных помещений, — рассказали в пресс-службе СГК.
Об отключениях пишут и читатели НГС.
— На Немировича нет отопления, СГК копает что-то в районе здания Немировича-Данченко, 120, — написал житель левого берега Игорь.
Сегодня ночью чиновники обещают заморозки до -21, а завтра будет самый холодный день недели.
В начале декабря коммунальная авария случилась на Родниках. Из-за прорыва затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Без горячей и холодной воды остались микрорайоны Снегири и Родники.