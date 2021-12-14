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Тема дняКоммунальная авария на левом берегу
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Дети в сад не пошли, в больнице включили обогреватели: что происходит из-за аварии в Кировском районе

МЧС готовит пункт временного размещения для приема людей

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Из строя вышел сальниковый компенсатор, обеспечивающий обратную подачу теплоносителя по теплопроводу

Из строя вышел сальниковый компенсатор, обеспечивающий обратную подачу теплоносителя по теплопроводу

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В Новосибирске 14 декабря около 5 утра на улице Немировича-Данченко произошла авария на теплосети, из-за которой отключили 64 объекта от тепла и горячей воды. В список отключенных зданий также попали детский сад и детская клиническая больница № 1. И если больница работает в нормальном режиме, то дети в садик сегодня пойти не смогли.

— Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживает 2012 человек, в том числе 674 ребенка, детский сад и 13 других объектов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На месте прорыва теплосетей находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Как сообщили в МЧС, к восстановлению теплоснабжения привлечены 15 человек, 7 единиц техники.

— Управляющие компании информируют население о поломке путем расклейки объявлений и подворового обхода, оказывают адресную помощь — предоставляют обогреватели. Готовится пункт временного размещения для приема людей, — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, из строя вышел сальниковый компенсатор, обеспечивающий обратную подачу теплоносителя по теплопроводу. Сейчас ведут работы по его замене.

Тепло и горячую воду отключили в детском садике № 356 «Жар-птица». Сегодня дети в дошкольное учреждение не пришли.

— Мы сразу написали в чаты с родителями, что произошла авария на теплотрассе на Немировича-Данченко. В этом ничего такого нет. Родители с пониманием отнеслись. Авария есть авария. Как устранят аварию, мы сразу сообщим родителям, но надеемся, сегодня всё устранят, и завтра дети вернутся, — рассказала руководитель детского садика Светлана Романюк.

Пока в садике нормальная температура. В Детской клинической больнице № 1 подключили обогреватели. Больница продолжает работать.

— Мы в нормальном режиме работаем. У нас обогреватели электрические есть. Лишь бы не на месяц, не на неделю, а один денек не умрем, — объяснила инструктор лечебной физкультуры Ирина Ярунина.

В СГК сообщают, что планируют закончить работы к 10 часам вечера.

В управляющей компании ЗАО «МКС-Новосибирск», которая обслуживает дома на Немировича-Данченко, на телефон, указанный на сайте, не отвечают.

Сегодня ночью чиновники обещают морозы до -21 градуса, а завтра будет самый холодный день недели. В начале декабря коммунальная авария случилась на Родниках. Из-за прорыва затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Без горячей и холодной воды остались микрорайоны Снегири и Родники.

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МЧСаварияпрорыв
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