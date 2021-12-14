Дети в сад не пошли, в больнице включили обогреватели: что происходит из-за аварии в Кировском районе

В Новосибирске 14 декабря около 5 утра на улице Немировича-Данченко произошла авария на теплосети, из-за которой отключили 64 объекта от тепла и горячей воды. В список отключенных зданий также попали детский сад и детская клиническая больница № 1 . И если больница работает в нормальном режиме, то дети в садик сегодня пойти не смогли.

— Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживает 2012 человек, в том числе 674 ребенка, детский сад и 13 других объектов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.