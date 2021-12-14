Дети в сад не пошли, в больнице включили обогреватели: что происходит из-за аварии в Кировском районе

В Новосибирске 14 декабря около 5 утра на улице Немировича-Данченко произошла авария на теплосети, из-за которой отключили 64 объекта от тепла и горячей воды. В список отключенных зданий также попали детский сад и детская клиническая больница
— Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживает 2012 человек, в том числе 674 ребенка, детский сад и 13 других объектов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На месте прорыва теплосетей находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Как сообщили в МЧС, к восстановлению теплоснабжения привлечены 15 человек, 7 единиц техники.
— Управляющие компании информируют население о поломке путем расклейки объявлений и подворового обхода, оказывают адресную помощь — предоставляют обогреватели. Готовится пункт временного размещения для приема людей, — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным спасателей, из строя вышел сальниковый компенсатор, обеспечивающий обратную подачу теплоносителя по теплопроводу. Сейчас ведут работы по его замене.
Тепло и горячую воду отключили в детском садике
— Мы сразу написали в чаты с родителями, что произошла авария на теплотрассе на Немировича-Данченко. В этом ничего такого нет. Родители с пониманием отнеслись. Авария есть авария. Как устранят аварию, мы сразу сообщим родителям, но надеемся, сегодня всё устранят, и завтра дети вернутся, — рассказала руководитель детского садика Светлана Романюк.
Пока в садике нормальная температура. В Детской клинической больнице
— Мы в нормальном режиме работаем. У нас обогреватели электрические есть. Лишь бы не на месяц, не на неделю, а один денек не умрем, — объяснила инструктор лечебной физкультуры Ирина Ярунина.
В СГК сообщают, что планируют закончить работы к 10 часам вечера.
В управляющей компании ЗАО «МКС-Новосибирск», которая обслуживает дома на Немировича-Данченко, на телефон, указанный на сайте, не отвечают.
Сегодня ночью чиновники обещают морозы до -21 градуса, а завтра будет самый холодный день недели. В начале декабря коммунальная авария случилась на Родниках. Из-за прорыва затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Без горячей и холодной воды остались микрорайоны Снегири и Родники.