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СрочноРека растекается по району Новосибирска: онлайн
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Масштаб всё больше: смотрим, как река растекается по жилмассиву в Новосибирске

Рассказываем о происшествии в режиме онлайн

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Днем 7 декабря в Новосибирске на улице прорвало трубу — сначала горячей водой залило дороги рядом с домом Лескова, 15. Но после река растеклась по разным частям Шевченковского жилмассива.

На месте происшествия работают наши корреспонденты, рассказываем о происшествии в режиме онлайн.

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Корреспондент НГС передает, что уровень воды на улице Лескова по-прежнему около 10 см

Корреспондент НГС передает, что уровень воды на улице Лескова по-прежнему около 10 см

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Уточнённая информация, ноги на месте происшествия ошпарил не наш корреспондент, он сообщил, что это был кто-то из очевидцев.

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Через 10 минут Елизавета Шаталова проведет прямую трансляцию с места ЧП в нашем аккаунте Instagram.

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Припаркованные автомобили — в клубах пара

Припаркованные автомобили — в клубах пара

Корреспондент НГС ошпарил ноги в поисках актуальной информации для вас.

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На месте работают сотрудники СГК

На месте работают сотрудники СГК

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Горячая вода разливается отсюда. Участок огорожен

Горячая вода разливается отсюда. Участок огорожен

Интенсивность разлива воды из поврежденного участка уменьшилась, но не прекратилась, передает корреспондент НГС.

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Это не единственная крупная авария трубопровода в Новосибирске сегодня. Утром 7 также залило дорожное кольцо в Калининском районе. Родники и Снегири остались без горячей и холодной воды.

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Школьники возвращаются с занятий в клубах пара

Школьники возвращаются с занятий в клубах пара

Члены гаражного кооператива неподалеку рассказали корреспонденту НГС, что аварии на трубопроводе происходят по три раза в год.

— Регулярно тут потопы, не такие, как сегодня, но тем не менее это не редкость! — сказал один из очевидцев.

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Так выглядит спортивная площадка на улице Лескова

Так выглядит спортивная площадка на улице Лескова

— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе на улице Бориса Богаткова в районе дома № 122. Бригада работает на месте, готовится к замене дефектного участка трубы. Сейчас отключено 11 многоквартирных домов, в ближайшее время сузим зону отключения, все многоквартирные дома будут подключены, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

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Улицу затопило водой

Улицу затопило водой

Авария произошла около 11:00, по словам местных жителей, окрестности быстро залило сильным потоком воды. Горячая вода течет прямо рядом со школой. Улицу полностью затопило. На месте работают специалисты СГК.

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