Масштаб всё больше: смотрим, как река растекается по жилмассиву в Новосибирске

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Уточнённая информация, ноги на месте происшествия ошпарил не наш корреспондент, он сообщил, что это был кто-то из очевидцев.
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Корреспондент НГС ошпарил ноги в поисках актуальной информации для вас.
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Интенсивность разлива воды из поврежденного участка уменьшилась, но не прекратилась, передает корреспондент НГС.
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Это не единственная крупная авария трубопровода в Новосибирске сегодня. Утром 7 также залило дорожное кольцо в Калининском районе. Родники и Снегири остались без горячей и холодной воды.
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Члены гаражного кооператива неподалеку рассказали корреспонденту НГС, что аварии на трубопроводе происходят по три раза в год.
— Регулярно тут потопы, не такие, как сегодня, но тем не менее это не редкость! — сказал один из очевидцев.
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— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе на улице Бориса Богаткова в районе дома
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Авария произошла около 11:00, по словам местных жителей, окрестности быстро залило сильным потоком воды. Горячая вода течет прямо рядом со школой. Улицу полностью затопило. На месте работают специалисты СГК.
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