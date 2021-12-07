Что сейчас происходит на затопленном кольце на Родниках — 7 фото с места аварии

В Новосибирске откачали воду с дорожного кольца на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Инцидент произошел рано утром
На месте инцидента побывали корреспонденты НГС.
— Стоит техника, воду уже выкачали. На выезде с Родников пробки. На самом кольце ее уже нет, — рассказала журналистка НГС Елизавета Шаталова. — Люди объезжали кольцо через мойку. Работник местного сервиса рассказал, что для уборки воды перекрывали дорогу.
Утром кольцо было полностью затоплено — это попало на видео.
В диспетчерской службе «Горводоканала» рассказали, что к вечеру последствия аварии будут устранены и вода вернется в дома. Как сообщили читатели НГС, она уже появилась в домах — ее подали по другой линии.
Ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах «Затулинский», «Чемской», «Расточка» и «Бугринская роща». Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.