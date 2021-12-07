Что сейчас происходит на затопленном кольце на Родниках — 7 фото с места аварии

Ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах «Затулинский», «Чемской», «Расточка» и «Бугринская роща». Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.

