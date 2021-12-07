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Тема дняКак затапливало кольцо на Родниках: видео и фото
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Что сейчас происходит на затопленном кольце на Родниках — 7 фото с места аварии

Для проезда техники ненадолго перекрывали дорогу

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Утром из-за аварии два микрорайона остались без воды

Утром из-за аварии два микрорайона остались без воды

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В Новосибирске откачали воду с дорожного кольца на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Инцидент произошел рано утром 7 декабря. Из-за прорыва трубы образовалось море, а два микрорайона остались без воды.

На месте инцидента побывали корреспонденты НГС.

— Стоит техника, воду уже выкачали. На выезде с Родников пробки. На самом кольце ее уже нет, — рассказала журналистка НГС Елизавета Шаталова. — Люди объезжали кольцо через мойку. Работник местного сервиса рассказал, что для уборки воды перекрывали дорогу.

Утром кольцо было полностью затоплено — это попало на видео.

В диспетчерской службе «Горводоканала» рассказали, что к вечеру последствия аварии будут устранены и вода вернется в дома. Как сообщили читатели НГС, она уже появилась в домах — ее подали по другой линии.

Трубу прорвало сегодня рано утром

Трубу прорвало сегодня рано утром

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Для того чтобы техника проехала на кольцо, дорогу ненадолго перекрыли

Для того чтобы техника проехала на кольцо, дорогу ненадолго перекрыли

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Рабочие быстро откачали воду

Рабочие быстро откачали воду

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Сейчас они занимаются поврежденной трубой

Сейчас они занимаются поврежденной трубой

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Подачу воды переключили на другую линию

Подачу воды переключили на другую линию

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Повреждение произошло на стальном водопроводе диаметром 500 миллиметров

Повреждение произошло на стальном водопроводе диаметром 500 миллиметров

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Ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах «Затулинский», «Чемской», «Расточка» и «Бугринская роща». Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.

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потоппрорыв трубы
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