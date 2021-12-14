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Тема дняКоммунальную аварию в Кировском районе устранили
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Коммунальную аварию в Кировском районе устранили — 2 тысячи человек день провели без отопления

Тепла в домах не было около 15 часов

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Теплотрасса включена в работу в 23:00

Теплотрасса включена в работу в 23:00

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В Кировском районе Новосибирска начался запуск системы теплоснабжения на участке, на котором сегодня утром произошла масштабная коммунальная авария. Обещают, что в ближайшее время в дома, которые пострадали от отключения теплоснабжения, начнет поступать тепло.

— Работы на трубопроводе по улице Немировича-Данченко закончены. В 23:00 теплотрасса поставлена на заполнение теплоносителем, — сообщили в СГК.

Ранее в компании обещали вернуть тепло в дома к 22:00, но сроки были сдвинуты на более позднее время.

— В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения. Продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения, — сообщила тогда руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова.

Прорыв на теплосетях произошел рано утром 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Теплоснабжения лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживают 2012 человек, в том числе 674 ребенка.

Весь день мы вели онлайн-трансляцию, в которой подробно освещали происходящее. Жители рассказали свои версии случившегося.

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