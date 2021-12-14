Коммунальную аварию в Кировском районе устранили — 2 тысячи человек день провели без отопления

В Кировском районе Новосибирска начался запуск системы теплоснабжения на участке, на котором сегодня утром произошла масштабная коммунальная авария. Обещают, что в ближайшее время в дома, которые пострадали от отключения теплоснабжения, начнет поступать тепло.
— Работы на трубопроводе по улице Немировича-Данченко закончены. В 23:00 теплотрасса поставлена на заполнение теплоносителем, — сообщили в СГК.
Ранее в компании обещали вернуть тепло в дома к 22:00, но сроки были сдвинуты на более позднее время.
— В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения. Продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения, — сообщила тогда руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова.
Прорыв на теплосетях произошел рано утром 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Теплоснабжения лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживают 2012 человек, в том числе 674 ребенка.
Весь день мы вели онлайн-трансляцию, в которой подробно освещали происходящее. Жители рассказали свои версии случившегося.