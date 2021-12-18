Дома на Немировича-Данченко снова остались без отопления — когда его вернут

В Новосибирске сегодня, 18 декабря, отключили отопление и горячую воду в 24 жилых домах. Они находятся рядом с теплотрассой на улице Немировича-Данченко, где на этой неделе уже проводили отключение из-за дефекта.
— Устраняем повреждения на трубопроводе по ул. Немировича-Данченко в двух местах, рядом с тем местом, где недавно устраняли дефект. Из-за ремонта в контуре временного отключения от тепла и горячей воды — жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, 13 административных зданий (с 06:00 до 22:00 18 декабря), — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
Для проведения работ на улице Сибиряков-Гвардейцев на 2,5 полосы сузили проезжую часть с 21:00 17 декабря. Ремонт теплосети планируют завершить сегодня. Движение полностью откроют после 23 декабря.
— Отключили, точное время не могу сказать. Примерно в 08:10 пошла умываться, воды горячей уже не было. Проверила батареи, они уже были остывшие. Дома пока не холодно, — рассказала НГС жительница дома на улице Немировича-Данченко Галина.
В прошлый раз дефект на участке обнаружили 14 декабря. Тогда в Новосибирске без тепла остались 2000 жителей. НГС рассказывал о происходящем в онлайн-трансляции. Ремонт не успели закончить вовремя, в итоге теплотрассу начали заполнять в 23:00. Однако к утру прогрелись не все квартиры. Местные жители рассказали НГС, как провели морозную ночь без отопления.