Отопление в Кировском районе появилось не у всех: новосибирцы рассказали, как пережили морозную ночь

После аварии на трубопроводе на улице Немировича-Данченко в Новосибирске жители части домов остались без отопления на всю ночь. При этом Сибирская генерирующая компания устранила дефект вечером 14 декабря , в 23:00 трубы начали заполнять теплоносителем. Авария произошла 14 декабря около 5 утра.



Галина Кольчугина, жительница дома на улице Немировича-Данченко, 118/1, рассказала, что отопления не было в 09:30 15 декабря .

— У нас тяжелобольная мама, лежачая. Конечно, включали обогреватели. Я спала в теплой кофте, в носках. Еще не критично, но будет, если сегодня не подключат. Там раскопано было уже несколько дней назад, почему ничего не делали, я не понимаю. Управляющая компания не отвечает на звонки. Я звонила, хотела прояснить ситуацию. Думала, может, нам какие-то дополнительные обогреватели покупать, — рассказала женщина.

