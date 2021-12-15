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Тема дняДома на Немировича-Данченко больше суток без тепла
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Отопление в Кировском районе появилось не у всех: новосибирцы рассказали, как пережили морозную ночь

Коммунальщикам нужно около двух часов, чтобы исправить ситуацию

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В доме на Немировича-Данченко, 118/1 тепла нет с прошлого утра

В доме на Немировича-Данченко, 118/1 тепла нет с прошлого утра

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После аварии на трубопроводе на улице Немировича-Данченко в Новосибирске жители части домов остались без отопления на всю ночь. При этом Сибирская генерирующая компания устранила дефект вечером 14 декабря, в 23:00 трубы начали заполнять теплоносителем. Авария произошла 14 декабря около 5 утра.

Галина Кольчугина, жительница дома на улице Немировича-Данченко, 118/1, рассказала, что отопления не было в 09:30 15 декабря.

— У нас тяжелобольная мама, лежачая. Конечно, включали обогреватели. Я спала в теплой кофте, в носках. Еще не критично, но будет, если сегодня не подключат. Там раскопано было уже несколько дней назад, почему ничего не делали, я не понимаю. Управляющая компания не отвечает на звонки. Я звонила, хотела прояснить ситуацию. Думала, может, нам какие-то дополнительные обогреватели покупать, — рассказала женщина.

Также отопления до сих пор нет в некоторых квартирах в доме на Немировича-Данченко, 139/3.

— Дома не прям холодно, но зябко, 22 градуса. Спали втроем в кровати, обычно ребенок спит отдельно. В подъезде на первом этаже батареи горячие, а в квартире холодные. Жена с сыном к родителям поедет, — рассказал читатель Михаил, который живет на втором этаже.

В пресс-службе СГК рассказали, что теплотрасса подключена и сбоев в ее работе нет.

— Вероятно, в отдельных домах требуется перезапуск внутридомовой системы теплоснабжения. Эту работу должны выполнить специалисты управляющей организации, — уточнили в компании.

Представитель управляющей компании «МКС-Новосибирск» пояснила НГС, что специалисты смогли начать подключать дома в 03:00.

— Осталось еще три дома, запускаемся. Еще часа два нужно, — рассказала Елена Филипченко.

Накануне НГС следил за устранением аварии в онлайн-трансляции. Мы поговорили с энергетиками и сотрудниками МЧС, также на месте побывала корреспондент Маша Вьюн, которая следила за ходом работ.

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