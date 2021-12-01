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СрочноЗатулинка и Северо-Чемской остались без тепла
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Два крупных жилмассива Новосибирска останутся на ночь без отопления. В городе ожидается до -15 градусов

По планам ремонтные работы будут продолжаться в течение суток

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Авария произошла несколько часов назад

Авария произошла несколько часов назад

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Сегодня, 1 декабря, два крупных жилмассива Новосибирска — Затулинский и Северо-Чемской — остались без отопления и горячей воды из-за аварии.

По словам одной из местных жительниц, ремонтные работы ведутся сейчас возле здания, расположенного по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 74, а дома нет отопления и горячей воды.

В диспетчерской службе управляющей жилищной компании Кировского района на автоответчике стоит такое сообщение для жителей:

— Обращаем внимание жителей Затулинского и Северо-Чемского жилмассива: 1 декабря с 14:00 будет произведено отключение горячего водоснабжения и отопления в связи с ремонтными работами на теплотрассе. Работы проводит «Тепловые сети» до 13:00 2 декабря.

Ответивший диспетчер уточнил, что ремонтные работы идут из-за аварийного отключения.

В СГК эту ситуацию прокомментировали так:

— В связи с ремонтными работами на теплотрассе по улице Троллейная на жилмассивах Затулинский, Чемской, Расточка, Бугринская роща с 14:00 1 декабря до 13:00 2 декабря будут снижены параметры отопления и горячего водоснабжения. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства.

Сегодня, в ночь с 1 на 2 декабря, по разным прогнозам синоптиков температура в Новосибирске опустится до -10... -15 градусов. А с 3 декабря ожидается потепление.

Ранее мы рассказывали, что жители Академгородка и Щ остались без отопления в самый холодный день октября.

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авариягорячая водаотоплениеЗатулинский жилмассив
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