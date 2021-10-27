Жители Академгородка и Щ остались без отопления в самый холодный день октября

Новосибирский Академгородок остался без отопления и горячей воды
Жители Советского района массово жалуются на отключение отопления и горячей воды. Утром 27 октября в редакцию пришло несколько писем.
— Отсутствует отопление и горячая вода в Академгородке, уже 18 часов без отопления! Что происходит? А если бы на улице было -30? Это была бы катастрофа! — возмущается один из читателей.
— Уже второй день Академгородок без отопления и горячей воды. Когда закончится этот ужас? Дома холодно, в детсадах тоже, — жалуется другая читательница. В телефонном разговоре она уточнила, что отопления нет у нее на Арбузова и у ее дочери на Жемчужной.
По словам еще одного читателя, отключения связаны с аварией на газопроводе:
— Как сообщили мне по телефону аварийной диспетчерской: из-за аварии на газопроводе «весь Советский район» без газа, горячей воды и отопления со вчерашнего вечера. На текущий момент: у меня — Боровая Партия, и у друзей на Балтийской, Русской и Иванова нет горячей воды и отопления. Говорят, исправят в течение дня, но что-то верится с трудом, — пишет житель поселка Геологов.
— В Академгородке: Демакова, Полевая, Иванова, во вторник отключили отопление и горячую воду, авария на «Газпроме», — добавляет еще один житель микрорайона.
При этом на муниципальном портале нет информации об отключениях в этом районе.
Как сообщили во ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (предприятие обслуживает Верхнюю и Нижнюю зоны Академгородка), перебои с отоплением действительно связаны с аварией:
— Основная причина: устранение технологического нарушения или аварийной ситуации «Газпрома». То есть они ограничили сетевые компании по данному ресурсу — газу. Авария на сетях «Газпрома», они ее устраняли. Ресурс уже подан, — объяснил НГС главный инженер и замдиректора предприятия Евгений Назаров. Для уточнения остальных деталей он рекомендовал направить письменный запрос.
Сегодня утром температура в Новосибирске опустилась ниже нуля, кроме того, в городе бушует штормовой ветер. А недавно мы рассказывали о доме на Оловозаводской, где из-за отсутствия отопления заледенели стены и появилась черная плесень.