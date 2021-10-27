Жители Академгородка и Щ остались без отопления в самый холодный день октября

Жители Советского района массово жалуются на отключение отопления и горячей воды. Утром 27 октября в редакцию пришло несколько писем.

— Отсутствует отопление и горячая вода в Академгородке, уже 18 часов без отопления! Что происходит? А если бы на улице было -30? Это была бы катастрофа! — возмущается один из читателей.



— Уже второй день Академгородок без отопления и горячей воды. Когда закончится этот ужас? Дома холодно, в детсадах тоже, — жалуется другая читательница. В телефонном разговоре она уточнила, что отопления нет у нее на Арбузова и у ее дочери на Жемчужной.

