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Порывы до 20 м/с: МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за сильного ветра

Горожанам рекомендуют воздержаться от поездок и не подходить к рекламным щитам

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В городе ожидается сильный ветер и похолодание

В городе ожидается сильный ветер и похолодание

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МЧС предупредило новосибирцев о риске возникновения опасных ситуаций из-за ветра. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, до 29 октября включительно ожидается прохлада и порывы ветра до 18–20 метров в секунду. Ночью местами заморозки до -10 градусов.

— Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения происшествий: возможны повреждение линий связи и электропередачи, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений, — напомнили в МЧС.

В министерстве добавили, что такая погода может нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, спровоцировать аварии.

— Наибольшую опасность для населенных пунктов представляют ландшафтные пожары. При сильном ветре пламя способно быстро распространяться на большие площади, — подчеркнули в МЧС. В регионе сохраняется высокий риск пожаров.

МЧС рекомендует жителям региона выполнять общие меры безопасности при сильном ветре: по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, осторожно переходить дороги.

— Находясь дома, закройте окна. Будучи на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, — добавили спасатели.

О том, что в ближайшие дни в Новосибирске будет бушевать штормовой ветер, синоптики сообщили вчера. Холодный фронт пришел в регион уже в ночь на среду, 27 октября. В Новосибирске и области резко похолодает.

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