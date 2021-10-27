Порывы до 20 м/с: МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за сильного ветра

МЧС предупредило новосибирцев о риске возникновения опасных ситуаций из-за ветра. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, до
— Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения происшествий: возможны повреждение линий связи и электропередачи, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений, — напомнили в МЧС.
В министерстве добавили, что такая погода может нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, спровоцировать аварии.
— Наибольшую опасность для населенных пунктов представляют ландшафтные пожары. При сильном ветре пламя способно быстро распространяться на большие площади, — подчеркнули в МЧС. В регионе сохраняется высокий риск пожаров.
МЧС рекомендует жителям региона выполнять общие меры безопасности при сильном ветре: по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, осторожно переходить дороги.
— Находясь дома, закройте окна. Будучи на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, — добавили спасатели.
О том, что в ближайшие дни в Новосибирске будет бушевать штормовой ветер, синоптики сообщили вчера. Холодный фронт пришел в регион уже в ночь на среду,