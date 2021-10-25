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Вместе со снегом к Новосибирску приближается ветер скоростью до 20 м/с

Температура опустится до -4 градусов

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Местами в городе возможен снег

Местами в городе возможен снег

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На этой неделе в Новосибирске резко изменится погода — в ночь на 27 октября температура опустится ниже 0 градусов.

— Ждем прохождение холодного фронта, через город он пройдет на 27 октября, будет более интенсивный ветер, осадки будут переходить из дождя в снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

26 октября в городе местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается западный ветер силой 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, днем 8–13 м/с с усилением до 18. Температура ночью составит +3...+5 градусов, днем +11...+13.

Ночью в среду, 27 октября, ожидается небольшой снег. Температура ночью опустится до -1...-3 градусов, днем она составит +1...+3. Возможен западный ветер 8–13 м/с с порывами до 20 м/с, днем силой 6–11 м/с с порывами до 16 м/с.

28 октября ночью похолодает до -2...-4 градусов, днем воздух прогреется до +3...+5. Ожидается юго-западный ветер силой 5–10 м/с с усилением до 15 м/с.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

Из-за смены погоды утепляться начали не только люди, но и животные. Посмотрите в нашей подборки на забавные фото собак в осенних куртках.

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осеньпогодаснегхолодхолодный фронт
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