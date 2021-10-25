Вместе со снегом к Новосибирску приближается ветер скоростью до 20 м/с

На этой неделе в Новосибирске резко изменится погода — в ночь на 27 октября температура опустится ниже 0 градусов.
— Ждем прохождение холодного фронта, через город он пройдет на 27 октября, будет более интенсивный ветер, осадки будут переходить из дождя в снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
26 октября в городе местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается западный ветер силой 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, днем 8–13 м/с с усилением до 18. Температура ночью составит
Ночью в среду, 27 октября, ожидается небольшой снег. Температура ночью опустится до
28 октября ночью похолодает до
Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.
Из-за смены погоды утепляться начали не только люди, но и животные. Посмотрите в нашей подборки на забавные фото собак в осенних куртках.