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Счет на дни: в Новосибирске уже на следующей неделе полетит снег

Понедельник и вторник еще порадуют теплом, но потом начнет резко холодать

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Со среды, 27 октября, начнется резкое похолодание

Со среды, 27 октября, начнется резкое похолодание

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Несмотря на довольно длительный период хорошей погоды, в Новосибирск пришло похолодание. Мы изучили прогнозы погодных сервисов на наступающую неделю, чтобы понять, что ждет новосибирцев в ближайшие семь дней.

Согласно прогнозам синоптиков, понедельник и вторник, 25 и 26 октября, еще будут теплыми, но в среду, 25 октября, резко похолодает и даже полетит снег, который будет наиболее обильным в субботу, 30 октября.

Судя по прогнозам, в ближайшие дни придется достать не только шапки и зонты, но и зимнюю одежду

Судя по прогнозам, в ближайшие дни придется достать не только шапки и зонты, но и зимнюю одежду

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Понедельник, 25 октября, должен стать самым богатым по осадкам днем недели — за сутки выпадет около 27 миллиметров осадков при месячной норме в 43 миллиметра. В субботу, 30 октября, обещают снег с дождем. Может выпасть около 25 миллиметров осадков. При этом ветер на следующих выходных еще усилится и будет достигать 17 метров в секунду.

Ветер немного утихнет в четверг, 28 октября. При этом это будет самый холодный день недели. Термометры покажут всего лишь +1 градус, в ночное время будет -6 градусов

Ветер немного утихнет в четверг, 28 октября. При этом это будет самый холодный день недели. Термометры покажут всего лишь +1 градус, в ночное время будет -6 градусов

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Сегодня ночью термометры покажут +4... +9 градусов, завтра днем +8... +13 градусов. Ветер юго-западный, местами порывы до 18 метров в секунду. Такой прогноз дает «Западно-Сибирское УГМС».

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В такую погоду мерзнут не только люди. Посмотрите, как сибиряки наряжают своих питомцев. Про стиль они тоже не забывают.

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похолоданиепрогноз погодыснег
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