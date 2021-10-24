Счет на дни: в Новосибирске уже на следующей неделе полетит снег

Несмотря на довольно длительный период хорошей погоды, в Новосибирск пришло похолодание. Мы изучили прогнозы погодных сервисов на наступающую неделю, чтобы понять, что ждет новосибирцев в ближайшие семь дней.
Согласно прогнозам синоптиков, понедельник и вторник, 25 и 26 октября, еще будут теплыми, но в среду, 25 октября, резко похолодает и даже полетит снег, который будет наиболее обильным в субботу, 30 октября.
Понедельник, 25 октября, должен стать самым богатым по осадкам днем недели — за сутки выпадет около 27 миллиметров осадков при месячной норме в 43 миллиметра. В субботу, 30 октября, обещают снег с дождем. Может выпасть около 25 миллиметров осадков. При этом ветер на следующих выходных еще усилится и будет достигать 17 метров в секунду.
Сегодня ночью термометры покажут +4... +9 градусов, завтра днем +8... +13 градусов. Ветер юго-западный, местами порывы до 18 метров в секунду. Такой прогноз дает «Западно-Сибирское УГМС».
В такую погоду мерзнут не только люди. Посмотрите, как сибиряки наряжают своих питомцев. Про стиль они тоже не забывают.