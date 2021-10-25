В ближайшие двое суток в Новосибирской области будет бушевать штормовой ветер

В Новосибирске ветер усилится до штормового
В ближайшие двое суток в Новосибирской области ожидается усиление ветра. В связи с этим Гидрометцентр России выпустил предупреждение. Период предупреждения будет действовать в течение ровно двух суток — с полуночи 26 октября до полуночи 28 октября. В этот период порывы ветра местами будут достигать 22 метров в секунду. Такие показатели соответствуют штормовым.
— Ветер. Период предупреждения с 00:00 26 октября до 00:00 28 октября. Местами порывы до 22 м/с, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра.
Ветер такой силы способен наносить небольшие повреждения, в том числе срывать черепицу с крыши.
Один из плюсов ветреной погоды заключается в улучшении качества воздуха. Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», завтра, 26 октября, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.
Сегодня ночью в Новосибирске будет