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В ближайшие двое суток в Новосибирской области будет бушевать штормовой ветер

Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду

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Ветер такой силы способен наносить небольшие повреждения

Ветер такой силы способен наносить небольшие повреждения

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В Новосибирске ветер усилится до штормового

В ближайшие двое суток в Новосибирской области ожидается усиление ветра. В связи с этим Гидрометцентр России выпустил предупреждение. Период предупреждения будет действовать в течение ровно двух суток — с полуночи 26 октября до полуночи 28 октября. В этот период порывы ветра местами будут достигать 22 метров в секунду. Такие показатели соответствуют штормовым.

— Ветер. Период предупреждения с 00:00 26 октября до 00:00 28 октября. Местами порывы до 22 м/с, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра.

Ветер такой силы способен наносить небольшие повреждения, в том числе срывать черепицу с крыши.

Один из плюсов ветреной погоды заключается в улучшении качества воздуха. Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», завтра, 26 октября, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Сегодня ночью в Новосибирске будет +3... +5 градусов, днем — +11... +13 градусов. Но теплые дни подходят к концу. Холодный фронт придет в регион уже в ночь на среду, 27 октября. В Новосибирске и области резко похолодает.

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непогодасильный ветер
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