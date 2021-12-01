К Новосибирску приближается теплый воздух с Атлантики — температура поднимется до 0 градусов

В Новосибирске 3 декабря воздух может прогреться до 0 градусов. При этом есть вероятность сильного ветра.
2 декабря, в четверг, в Новосибирске ожидают погоду без осадков, южный ветер силой 2–7 м/с. Температура ночью составит -16…-18 градусов, днем — -2…-4 градуса.
— 3 декабря пройдет теплая воздушная масса атлантического происхождения с ветром и осадками. Это самый теплый день из трех — около 0 градусов, но ветреный и со снегом. Масса подходит к Уралу, послезавтра приблизится к Новосибирску, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В пятницу, 3 декабря, температура ночью составит -3…-5 градусов. Днем возможен небольшой, а местами умеренный мокрый снег. Ожидается юго-западный ветер силой 5–10 м/с, ночью — с порывами до 15 м/с, а днем — 7–12 м/с с усилением до 17 м/с.
4 декабря возможен небольшой снег в отдельных районах, юго-западный ветер силой 7–12 м/с, ночью вероятны порывы до 17 м/с. Ночная температура опустится до -4…-6 градусов, днем потеплеет до -2…-4.
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