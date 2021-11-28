Морозы или потепление? Какая погода ждет жителей Новосибирска на грядущей неделе

Минувшая неделя выдалась для новосибирцев по-настоящему зимней. В городе то и дело валил снег, дул порывистый ветер, а столбик термометра опустился до отметки
Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели выдастся достаточно теплым и бесснежным: с понедельника по среду дневная температура будет держаться на отметке
Сайт Gismeteo сообщает, что в ближайшие дни нас ждет незначительное похолодание: в среду, 1 декабря, столбик термометра опустится до
По данным центра «Фобос», потепления стоит ждать только в пятницу, 3 декабря, когда дневная температура будет около нуля градусов. До этого же будет прохладно — до
Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на декабрь этого года.