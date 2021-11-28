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Морозы или потепление? Какая погода ждет жителей Новосибирска на грядущей неделе

Мы сравнили данные трех погодных сервисов

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В городе значительно потеплеет, но не сразу

В городе значительно потеплеет, но не сразу

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Минувшая неделя выдалась для новосибирцев по-настоящему зимней. В городе то и дело валил снег, дул порывистый ветер, а столбик термометра опустился до отметки -17 градусов по Цельсию. Мы сравнили данные трех погодных сервисов и узнали, какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшие несколько дней.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели выдастся достаточно теплым и бесснежным: с понедельника по среду дневная температура будет держаться на отметке -6... -7 градусов. А уже в четверг, 2 декабря, придет потепление до -1 градуса. В пятницу новосибирцев ожидает плюсовая температура, которая принесет с собой осадки в виде снега.

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Сайт Gismeteo сообщает, что в ближайшие дни нас ждет незначительное похолодание: в среду, 1 декабря, столбик термометра опустится до -9 градусов по Цельсию. Однако начиная с четверга в Новосибирск придет потепление и снег.

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По данным центра «Фобос», потепления стоит ждать только в пятницу, 3 декабря, когда дневная температура будет около нуля градусов. До этого же будет прохладно — до -8 градусов, осадков в начале недели не ожидается.

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Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на декабрь этого года.

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