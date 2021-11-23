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Новосибирск накрыло метелью. Какая погода ждет горожан в ближайшие дни

Синоптики предупреждают, что температура скоро пойдет вниз

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Из-за снега видимость в городе ухудшилась

Из-за снега видимость в городе ухудшилась

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В Новосибирске начнется похолодание из-за циклона

Днем 23 ноября в Новосибирске началась метель. По данным синоптиков, погода будет снежной до конца недели.

В новосибирском Гидрометцентре рассказали, что в среду, 24 ноября, в городе ждут небольшой снег, юго-западный ветер силой 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура ночью составит -5…-4 градуса, днем — -4...-6.

25 ноября ночью ожидается небольшой, а днем — умеренный снег и мокрый снег. Ночью возможен юго-западный ветер, днем — северный силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью опустится до -6...-8 градусов, днем потеплеет до -3...-5.

В пятницу, 26 ноября, ожидается резкое похолодание. Температура ночью и днем составит -12…-14 градусов. Ожидается северо-западный и юго-западный ветер силой 4–9 м/с, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Похолодание начнется из-за холодного фронта, который проходит с запада на восток.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на декабрь, который составили популярные интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать морозов. Также почитайте, какую погоду ждут на этой неделе.

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метельпогодаснег
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