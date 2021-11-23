Новосибирск накрыло метелью. Какая погода ждет горожан в ближайшие дни

В Новосибирске начнется похолодание из-за циклона
Днем 23 ноября в Новосибирске началась метель. По данным синоптиков, погода будет снежной до конца недели.
В новосибирском Гидрометцентре рассказали, что в среду, 24 ноября, в городе ждут небольшой снег, юго-западный ветер силой 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура ночью составит
25 ноября ночью ожидается небольшой, а днем — умеренный снег и мокрый снег. Ночью возможен юго-западный ветер, днем — северный силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью опустится до
В пятницу, 26 ноября, ожидается резкое похолодание. Температура ночью и днем составит
Ранее НГС изучил прогноз погоды на декабрь, который составили популярные интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать морозов. Также почитайте, какую погоду ждут на этой неделе.