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Оттепель и снегопад: какой будет погода в Новосибирске в последнюю неделю ноября

Стоит готовиться к резкой смене температур

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Ожидается, что неделя будет снежной

Ожидается, что неделя будет снежной

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В Новосибирске ожидается оттепель до +1 градуса

На неделе с 22 по 28 ноября в Новосибирске возможен разброс температур от 0 до -18 градусов, при этом в начале недели ждут оттепель и мокрый снег. НГС изучил прогнозы от погодных сервисов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопады в городе будут идти всю неделю. Самым холодным днем станет суббота, 27 ноября, когда температура опустится до -11 градусов. При этом в понедельник воздух может прогреться до 0.

Ночью 27 ноября похолодает до -12

Ночью 27 ноября похолодает до -12

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Сайт Gismeteo также обещает оттепель в понедельник. Ожидается, что днем температура составит +1 градус. При этом четверг, 25 ноября, будет особенно снежным. Ночью субботы сервис прогнозирует похолодание до -19 градусов.

В понедельник и вторник возможен мокрый снег

В понедельник и вторник возможен мокрый снег

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Согласно прогнозу от центра «Фобос», снегопад стоит ждать во вторник, четверг и субботу. При этом температура в течение недели не опустится ниже -12 градусов. Сервис также предупреждает о потеплении в понедельник, когда воздух прогреется до 0 градусов.

В пятницу ожидаются самые холодные день и ночь на неделе

В пятницу ожидаются самые холодные день и ночь на неделе

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Накануне НГС поговорил с синоптиками Новосибирского гидрометцентра. Они сообщили, что погода на выходных и в начале недели будет неустойчивой. При этом возможны сильные порывы ветра.

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