Оттепель и снегопад: какой будет погода в Новосибирске в последнюю неделю ноября

В Новосибирске ожидается оттепель до +1 градуса
На неделе с 22 по 28 ноября в Новосибирске возможен разброс температур от 0 до -18 градусов, при этом в начале недели ждут оттепель и мокрый снег. НГС изучил прогнозы от погодных сервисов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопады в городе будут идти всю неделю. Самым холодным днем станет суббота, 27 ноября, когда температура опустится до -11 градусов. При этом в понедельник воздух может прогреться до 0.
Сайт Gismeteo также обещает оттепель в понедельник. Ожидается, что днем температура составит +1 градус. При этом четверг, 25 ноября, будет особенно снежным. Ночью субботы сервис прогнозирует похолодание до -19 градусов.
Согласно прогнозу от центра «Фобос», снегопад стоит ждать во вторник, четверг и субботу. При этом температура в течение недели не опустится ниже -12 градусов. Сервис также предупреждает о потеплении в понедельник, когда воздух прогреется до 0 градусов.
Накануне НГС поговорил с синоптиками Новосибирского гидрометцентра. Они сообщили, что погода на выходных и в начале недели будет неустойчивой. При этом возможны сильные порывы ветра.