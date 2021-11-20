Оттепель и снегопад: какой будет погода в Новосибирске в последнюю неделю ноября

На неделе с 22 по 28 ноября в Новосибирске возможен разброс температур от 0 до -18 градусов, при этом в начале недели ждут оттепель и мокрый снег. НГС изучил прогнозы от погодных сервисов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопады в городе будут идти всю неделю. Самым холодным днем станет суббота, 27 ноября, когда температура опустится до -11 градусов. При этом в понедельник воздух может прогреться до 0.