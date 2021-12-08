Коммунальщики попросили повысить тарифы в Новосибирске — заявка на тепло составляет 400%

Сегодня, 8 декабря, на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области были озвучены проценты, на которые поставщики коммунальных услуг хотят поднять тарифы в 2022 году.
— Приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 октября 2021 года на 2022 год установлены предельные уровни тарифов. На первое полугодие предельный минимальный уровень — 293 копейки за кВт·ч, предельный максимальный уровень — 294 копейки за кВт·ч. На второе полугодие предельный минимальный уровень — 307 копеек за кВт·ч, предельный максимальный уровень — 310 копеек за кВт·ч, — заявил руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.
Уточним, что новосибирцы с 1 июля 2021 года платят 2,93 рубля за кВт·ч. Для жителей сельской местности и садово-огородных обществ действует понижающий коэффициент 0,8.
Асмодьяров озвучил также и пожелания компаний, работающих в сфере ЖКХ, по увеличению тарифов на их услуги с 2022 года. «Сибэко» попросило повысить тарифы на теплоэнергию на 406%, «Горводоканал» на питьевую воду — на 115%, на водоотведение — на 205%, «Экология-Новосибирск» на вывоз мусора — на 183%. На заседании отдельно подчеркнули, что это только заявки и пожелания, окончательное решение об увеличении примет Департамент по тарифам до 20 декабря 2021 года.
2 декабря НГС рассказал о публикации проекта постановления правительства Новосибирской области, согласно которому цены на услуги ЖКХ в следующем году могут вырасти на 5,2%. А в конце октября представители СГК рассказали НГС, что хотели бы ежегодно повышать тариф на отопление: в первый год — на 7,2%, в последующие — на 6,9%.