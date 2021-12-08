Коммунальщики попросили повысить тарифы в Новосибирске — заявка на тепло составляет 400%

Сегодня, 8 декабря, на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области были озвучены проценты, на которые поставщики коммунальных услуг хотят поднять тарифы в 2022 году.



— Приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 октября 2021 года на 2022 год установлены предельные уровни тарифов. На первое полугодие предельный минимальный уровень — 293 копейки за кВт·ч, предельный максимальный уровень — 294 копейки за кВт·ч. На второе полугодие предельный минимальный уровень — 307 копеек за кВт·ч, предельный максимальный уровень — 310 копеек за кВт·ч, — заявил руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

