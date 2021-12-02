В НСО подготовили проект о росте тарифов на ЖКХ — они могут увеличиться на 5,2%

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления, согласно которому цены на услуги ЖКХ вырастут на 5,2%. Эта сумма — предельный индекс, установленный в России.
Документ разместили на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области. Предельный рост тарифа на 5,2% установлен для Новосибирска и районов региона — Доволенского, Каргатского, Колыванского, Искитимского, Карасукского и других. В первом полугодии 2022 года цены останутся прежними, рост ожидается с 1 июля.
«Постановляю: утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2022 год», — говорится в проекте приказа.
Из приложения к документу следует, что величину предельного индекса рассчитали по нескольким показателям. К ним относится набор коммунальных услуг и тип благоустройства, размер и темпы изменения тарифов на коммунальные платежи, нормативы потребления услуг.
Ранее в Департаменте по тарифам НГС сообщили, что в ведомство уже поступили предложения о росте тарифов от поставщиков услуг.
— Корректировки цен на 2022 год содержат информацию об увеличении тарифов от нескольких процентов до увеличения в несколько раз. Увеличение организации обосновывают ростом цен на топливо, электрическую энергию, индексацию заработной платы работников, увеличением численности работников, снижением полезного отпуска коммунального ресурса потребителю, изменением имущественного комплекса, — рассказали в департаменте.
Если правительство примет документ о росте цен на услуги ЖКХ, то стоимость холодной воды составит 21,4 рубля, горячей — 124, отопление будет стоить 1584,29 рубля за гигакалорию, электричество обойдется в 30,8 рубля за кВт⋅ч, а вывоз мусора — в 91,72 рубля за человека.
Решение об установлении тарифов примут окончательно до 20 декабря этого года.
На прошлой неделе стало известно, что 15 декабря в Новосибирске повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте. Цены в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах поднимутся на 1 рубль. При этом городские власти считают такое маленькое увеличение беспределом.
В интервью редактору НГС Елене Гурьяновой топ-менеджер СГК Герман Мустафин рассказал о планах компании перевести Новосибирск в новую ценовую зону, которая позволит ремонтировать и реконструировать больше теплосетей. Что это за ценовая зона и как из-за нее могут увеличиться цены, читайте в нашем разборе.