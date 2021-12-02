В НСО подготовили проект о росте тарифов на ЖКХ — они могут увеличиться на 5,2%

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления, согласно которому цены на услуги ЖКХ вырастут на 5,2%. Эта сумма — предельный индекс, установленный в России.



Документ разместили на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области. Предельный рост тарифа на 5,2% установлен для Новосибирска и районов региона — Доволенского, Каргатского, Колыванского, Искитимского, Карасукского и других. В первом полугодии 2022 года цены останутся прежними, рост ожидается с 1 июля.

«Постановляю: утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2022 год», — говорится в проекте приказа.

