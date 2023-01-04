Новосибирцы получили платежки за отопление с повышенными ценами — у некоторых стоимость выросла в три раза

Как рассказала жительница центра Евгения (имя изменено по просьбе), в этом месяце в приложении ей выставили платеж больше, чем пять тысяч рублей.

— Мы платим по факту, летом мало. 5268 рублей нам выставили. В прошлом году за декабрь было 3029 рублей, ну и в целом самые холодные месяцы до 3300 рублей максимум, — отметила Евгения.

