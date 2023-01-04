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Новосибирцы получили платежки за отопление с повышенными ценами — у некоторых стоимость выросла в три раза

Цены на ЖКХ повысили с 1 декабря 2022 года

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Цены на тепло подняли с 1 декабря

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Жителям Новосибирска начали приходить платежки с новой стоимостью услуг ЖКХ, цены на которые подняли 1 декабря. Некоторые жители возмущены выросшим в три раза платежом.

Как рассказала жительница центра Евгения (имя изменено по просьбе), в этом месяце в приложении ей выставили платеж больше, чем пять тысяч рублей.

— Мы платим по факту, летом мало. 5268 рублей нам выставили. В прошлом году за декабрь было 3029 рублей, ну и в целом самые холодные месяцы до 3300 рублей максимум, — отметила Евгения.

Как добавила жительница Новосибирска Виктория (имя изменено по ее просьбе), в этом месяце пришел счет больше, чем в прошлом году. За услуги ЖКХ в январе Виктория заплатила 5141 рубль, а в декабре 5764 рубля.

Счет за декабрь 2021 года

Счет за декабрь 2021 года

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Счет за декабрь 2022 года

Счет за декабрь 2022 года

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— Я оторопела сейчас... Это без электричества, которое я оплатила в прошлом году. 1799 рублей в прошлом году за тот же период было у меня, по тому же адресу, — сообщила Виктория.

У жительницы Новосибирска Юлии платеж за отопление вырос в три раза. Девушка сравнила стоимость января 2022 года и декабря 2022 года.

Платежка за январь 2022 года

Платежка за январь 2022 года

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Платежка за ту же квартиру, но за декабрь

Платежка за ту же квартиру, но за декабрь

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Читатель НГС Денис возмутился высокими ценами за коммунальные услуги.

— Прокуратуре пора проверить данные наших счетов. Страшно смотреть — за однокомнатную квартиру плачу 4900 рублей, — сообщил Денис.

Но не у всех жителей цены повысились настолько резко. Как отмечает читатель НГС Дмитрий, за февраль 2022 года у него отопление вышло на 1027 рублей, а за декабрь — 1505 рублей. Ненамного выросли цены и у читательницы Анжелики.

— У меня хрущевка, двушка, 44 квадратных метра. За январь — 916 рублей, июль — 1089 рублей, декабрь — 1219 рублей. Считаю, ничего критичного, — отметила девушка.

В пресс-службе СГК напомнили, что тарифы решили повысить 1 декабря, чтобы не повышать в 2023 году.

— Теплоснабжение — регулируемая отрасль. СГК работает по ценам и условиям, которые устанавливает государство. Средства направляем на необходимое поддержание и обновление теплоснабжающей инфраструктуры, — добавили в пресс-службе СГК.

Осенью 2022 года Департамент по тарифам Новосибирской области сообщил, что отопление вырастит на 12%. Все остальные тарифы также подняли, но с условием, что в 2023 году цены на ЖКХ расти не будут.

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