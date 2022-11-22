В Новосибирске изменятся тарифы ЖКХ — тепло подорожает на 11,9%

В Новосибирске с 1 декабря увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Они будут действовать весь 2023 год.
— Департаментом завершается работа по установлению тарифов на последующий год. Мы вводим их в действие с 1 декабря. Обращаю внимание, что тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году. Индексации с июля не будет, — сообщил на брифинге 22 ноября глава департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров.
Холодная вода будет стоить 23,96 рубля за кубический метр, водоотведение — 19,39 рубля. Стоимость электроэнергии составит 3,36 рубля за кВт для городского населения. Тариф на холодную воду, таким образом, увеличится на 12%, на водоотведение — на 17%, электричество — 9%.
Стоимость тепловой энергии составит 1873,08 за гигакалорию — рост 11,9%.
С июля в Новосибирске стоимость холодной воды, которую поставляет «Горводоканал», составляет 21,4 рубля. Цена за горячую воду от «Сибирской генерирующей компании» — 124,02 рубля за кубометр, за отопление — 1673,9 рубля. Электричество стоило 3,08 за кВт.
Вывоз ТКО региональным оператором «Экология-Новосибирск» стоил ранее 462,48 рубля за кубометр. Теперь он составит 398,8 рубля, ранее уже сообщалось, что этот тариф снизится.