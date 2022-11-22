В Новосибирске изменятся тарифы ЖКХ — тепло подорожает на 11,9%

В Новосибирске с 1 декабря увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Они будут действовать весь 2023 год.



— Департаментом завершается работа по установлению тарифов на последующий год. Мы вводим их в действие с 1 декабря. Обращаю внимание, что тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году. Индексации с июля не будет, — сообщил на брифинге 22 ноября глава департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров.

