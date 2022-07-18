Тарифы на отопление в Новосибирске подняли на 11,15%: прежде рост планировался на 5,2%
Губернатор подписал новое постановление о росте цен
В Новосибирской области разрешили повысить тарифы на тепло и горячую воду во второй половине 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что цена за тепло увеличится до 1673,9 рубля за гигакалорию. Тариф начал действовать с 1 июля, постановление подписано 15 июля.
— Постановляю изменить (пересмотреть) предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании городе Новосибирске, — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Ранее сообщалось, что с 1 июля тарифы на все коммунальные услуги увеличатся примерно на 5%. Таким образом, во втором полугодии цена на отопление и горячую воду должна была увеличиться на 5,2%, но так как Новосибирск перешел в ценовую зону, она повысится на 11,15%. В декабре 2021 года тариф на тепло составлял 1505,98 рубля за гигакалорию, на воду — 117,9 рубля кубический метр.
Согласно данным из нового постановления, во втором полугодии 2022 года предельный индекс роста цен на услуги ЖКХ будет следующим по отношению к декабрю 2021 года:
- холодное водоснабжение — 5,2%;
- горячее водоснабжение — 11,15%;
- водоотведение — 5,2%;
- отопление — 11,15%;
- электроснабжение — 5,2%;
- газоснабжение — 5,2%;
- обращение с твердыми коммунальными отходами — 5,2%.
При этом правительство устанавливает общий предельный индекс размера платы за коммунальные услуги в Новосибирске в размере 9%. То есть совокупная плата за все виды коммунальных услуг может увеличиться максимум на эту сумму. Она ниже инфляции, которая в этом году составляет 16,5%.
— При росте тарифа на 11,15% в денежном выражении тариф на тепловую энергию составит 1673,90 рубля за гигакалорию. Разница 167,92 рубля, из которых 124,24 рубля — за счет инфляции и 43,68 рубля — за счет перехода на новую модель, — пояснили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В качестве примера СГУ привела следующий расчет. В среднем одна квартира в доме потребляет 0,17 Гкал на квадратный метр в год. Для квартиры площадью 54 квадрата объем потребления составит 9,18 Гкал в год. В таком случае за год потребители будут платить на 1541,51 рубль больше по сравнению с 2021 годом. Из них 1140,52 рубля — в счет инфляции.
В компании обещали сообщить, как изменится тариф на горячую воду.
Ранее Новосибирск перешел в ценовую зону теплоснабжения. Это значит, что тариф на тепло будет расти для того, чтобы в городе увеличили объемы перекладки изношенных теплосетей. НГС подробно рассказывал об этой схеме тарифообразования.