Тарифы на отопление в Новосибирске подняли на 11,15%: прежде рост планировался на 5,2%

В Новосибирской области разрешили повысить тарифы на тепло и горячую воду во второй половине 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что цена за тепло увеличится до 1673,9 рубля за гигакалорию. Тариф начал действовать с 1 июля, постановление подписано 15 июля.

— Постановляю изменить (пересмотреть) предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании городе Новосибирске, — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.