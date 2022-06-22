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В Новосибирске с июля увеличатся тарифы на ЖКХ

Рассказываем, каких изменений ждать

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Рост тарифов составит больше 5%

Рост тарифов составит больше 5%

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С 1 июля в Новосибирске начнут действовать новые цены на услуги ЖКХ, которые утвердил региональный Департамент по тарифам. Рассказываем, сколько придется платить за воду, отопление, электричество и вывоз ТКО.

Стоимость холодной воды, которую поставляет «Горводоканал», увеличится с 20,35 рубля до 21,4 рубля.

В Новосибирске цена за горячую воду от «Сибирской генерирующей компании» составит 124,02 рубля за кубометр (рост на 5,19%). Цена за отопление вырастет с 1505,98 рубля до 1584,28 рубля.

Вывоз ТКО региональным оператором «Экология-Новосибирск» обойдется в 462,48 рубля за кубометр.

Цена за электричество увеличится с 2,93 рубля за кВт·ч до 3,08 рубля. Со стоимостью услуги для разных категорий граждан и предприятий можно ознакомиться в приказе Департамента по тарифам НСО.

Жителю Новосибирска Роману три месяца подряд делали перерасчет платы за отопление. НГС выяснил, почему так получилось и законно ли это.

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