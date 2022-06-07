Новосибирцу три месяца подряд делали перерасчет за отопление — юрист объяснил, законно ли это
Обновленные данные приходили всю весну — с марта по май
Жителю улицы Державина, 92 в Новосибирске Роману Брою трижды за полгода сделали перерасчет за отопление — это произошло в марте, апреле и мае. При этом квартира мужчины оснащена индивидуальным прибором учета тепла.
Изначально перерасчет, выполненный в марте, выявил переплату в размере почти 3,7 тысячи рублей. В апреле ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (СТК, входит в СГК) снова сделала перерасчет. В результате к оплате добавили почти 240 рублей. Но на этом пересмотры не закончились, и в мае потребителю приплюсовали более 3,3 тысячи рублей. Но после всех манипуляций перерасчет составил почти 320 рублей в пользу Романа.
Привели в соответствие
В СГК пояснили, что жители Новосибирска и Новосибирской области платят за отопление весь год равномерно — такой порядок утвержден правительством Новосибирской области в 2016 году. Среднее потребление в месяц считают по среднемесячному потреблению тепловой энергии по общедомовому прибору учета в предшествующий год. Размер платы за отопление в многоквартирном доме корректируют в I квартале каждого года. По итогам года сумму начислений приводят в соответствие с фактическим потреблением.
В марте 2022 года, согласно закону, СТК провела годовую корректировку. В результате корректировки среднемесячная оплата выросла с 152 рублей до 268 рублей.
При этом СТК начисляет плату за тепло жильцам дома на улице Державина, 92 с июля 2021 года. До этого жильцы передавали данные в ООО УК «КМС-Позитив». По словам представителя СГК, позже выяснилось, что ООО УК «КМС-Позитив» передала неверные данные индивидуальных приборов учета. На основании корректных данных в апреле и мае 2022 года сделали дополнительный перерасчет.
— На основании многочисленных обращений собственников помещений многоквартирного дома был сделан запрос в ООО УК «КМС-Позитив». ООО УК «КМС-Позитив» были предоставлены корректные данные по всем помещениям, на основании этих данных в апреле и мае 2022 года был произведен перерасчет годовой корректировки по всему дому. По результатам годовой корректировки за период с июля по декабрь 2021 года (с учетом перерасчетов в апреле и мае 2022-го) суммарный объем потребления по указанной квартире дома, составил 0,395359 Гкал, на сумму 559,4 рубля. Таким образом, с учетом начислений и оплат, произведенных в 2021 году, перерасчет составил -0,212441 Гкал, на сумму -319,96 рубля.
В СГК уточнили, что на все вопросы по расчетам для жителей домов, находящихся на прямых договорах, компания предоставляет персональные ответы. Для этого нужно писать на электронную почту services@sibgenco.ru.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибирская Теплосбытовая Компания» образована в 2012 году. Баланс на конец 2021 года составил 754,3 млн рублей (рост за год 36%), выручка — 2,5 млрд рублей (рост за год 15%). Чистая прибыль в 2021 году составила 273,9 миллиона рублей. Конечным владельцем компаний СГК и СТК выступает АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Что говорит юрист
Чтобы проверить корректность данных, нужно руководствоваться счетчиками, заявил в разговоре с корреспондентом НГС руководитель юридической компании «Гриаста» Григорий Асташов. В случае, если начисления были правильными, то СГК действует правомерно.
— В ситуациях, когда показания передает одно лицо, а услуги предоставляет другое или когда за разные периоды времени начисления производили разные лица (например, при смене управляющей компании), часто возникают перерасчеты. Поставщик руководствуется той информацией, которая ему была передана управляющей компанией, этим же определяется и начальное сальдо за определенный период.
Если потребитель уверен в своей правоте (что должно подтверждаться показаниями приборов учета), то тогда можно в судебном порядке признать начисления незаконными и обязать произвести перерасчет.
— На ответчика ложится обязанность доказать обоснованность начислений: именно он должен обосновать их правомерность. Кроме того, суд привлечет всех участников коммунальных правоотношений и даст оценку их действиям, определит степень вины. Показания на приборах учета — вещь объективная, размер платы за потребленные услуги можно посчитать арифметически. В сложных ситуациях суд может назначить экспертизу и привлечь эксперта.
Также, если жильцы не согласны с суммой перерасчета, они могут обратиться в управляющую компанию, чтобы выяснить, обоснована ли переплата. Читайте подробную инструкцию от НГС.
В Новосибирске СГК перерасчет платы за отопление за 2021 год проводила с января по март, поэтому в апреле некоторые горожане получили счета за предыдущий месяц, которые существенно превышали привычную сумму. Тогда в СГК объяснили, что это последний раз за год.