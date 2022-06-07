Новосибирцу три месяца подряд делали перерасчет за отопление — юрист объяснил, законно ли это

Жителю улицы Державина, 92 в Новосибирске Роману Брою трижды за полгода сделали перерасчет за отопление — это произошло в марте, апреле и мае. При этом квартира мужчины оснащена индивидуальным прибором учета тепла.

Изначально перерасчет, выполненный в марте, выявил переплату в размере почти 3,7 тысячи рублей. В апреле ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (СТК, входит в СГК) снова сделала перерасчет. В результате к оплате добавили почти 240 рублей. Но на этом пересмотры не закончились, и в мае потребителю приплюсовали более 3,3 тысячи рублей. Но после всех манипуляций перерасчет составил почти 320 рублей в пользу Романа.