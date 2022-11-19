Тариф на вывоз мусора может снизиться в Новосибирской области

Тариф на услугу по обращению с ТКО может снизиться для жителей Новосибирской области. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на собственный источник. Снижение составит примерно 13%, плату по-новому начнут с 1 декабря.

Как пишет издание, тариф решили снизить после того, как «Экологию-Новосибирск» проверила прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что стоимость услуг вывоза ТКО по договорам подряда отличается от стоимости услуг по договорам субподряда. Это привело к завышению затрат на перевозку мусора в тарифе в течение 4 лет — с 2019 по 2022 год.