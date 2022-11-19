Тариф на вывоз мусора может снизиться в Новосибирской области

Тариф на услугу по обращению с ТКО может снизиться для жителей Новосибирской области. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на собственный источник. Снижение составит примерно 13%, плату по-новому начнут с 1 декабря.
Как пишет издание, тариф решили снизить после того, как «Экологию-Новосибирск» проверила прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что стоимость услуг вывоза ТКО по договорам подряда отличается от стоимости услуг по договорам субподряда. Это привело к завышению затрат на перевозку мусора в тарифе в течение 4 лет — с 2019 по 2022 год.
— В итоге проверки установлено, что общая сумма подлежащих исключению расходов из выручки «Экологии-Новосибирск» за три года составляет почти 2,2 миллиарда рублей, — пишет РБК Новосибирск.
В документе сказано, что средняя фактическая стоимость транспортирования кубометра ТКО составила 244,22 руб. Сейчас в Новосибирской области тариф установлен на уровне 462,48 руб. за кубометр. Для расчета платы за одного человека это число нужно умножить на норматив — 2,38 кубометра в год, а затем разделить на 12.
Прокуратура направила материалы проверки в областной Департамент по тарифам и ФАС. НГС отправил запросы в «Экологию-Новосибирск» и Департамент по тарифам Новосибирской области.
В 2021 году расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России. Увеличение тарифа в регионе составило 39,2%.