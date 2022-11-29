Коммунальная авария в Дзержинском районе: следователи начали проверку

СК России по Новосибирской области проводит проверку по факту коммунальной аварии в Дзержинском районе на перекрестке улиц Королёва и Промышленной.
Авария произошла вчера, 28 ноября, в результате приостановили теплоснабжение многоквартирных домов, без отопления остались 94 объекта, в которых проживают почти 14 тысяч человек, 1 детское и 1 медицинское учреждение.
— В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Около 11 утра в мэрии сообщали, что подключить тепло планировали к середине дня, к тому времени не подключено было 10 объектов.
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