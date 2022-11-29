20idei
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 3/10
usd 60.75
eur 63.30
Тема дняСК начал проверку из-за аварии в Дзержинке
Все новости
Все новости
Прорыв теплотрассы

Коммунальная авария в Дзержинском районе: следователи начали проверку

Сотрудники опросят местных жителей и должностных лиц органов местного самоуправления

1 780

В результате аварии без тепла остались почти 14 тысяч жителей

Поделиться

СК России по Новосибирской области проводит проверку по факту коммунальной аварии в Дзержинском районе на перекрестке улиц Королёва и Промышленной.

Авария произошла вчера, 28 ноября, в результате приостановили теплоснабжение многоквартирных домов, без отопления остались 94 объекта, в которых проживают почти 14 тысяч человек, 1 детское и 1 медицинское учреждение.

— В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Около 11 утра в мэрии сообщали, что подключить тепло планировали к середине дня, к тому времени не подключено было 10 объектов.

Всё, что известно о случившемся, читайте в нашем сюжете.

По теме

Дзержинский районКоммунальная аварияПрорыв трубы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2