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Прорыв теплотрассы

Почти во все дома дали тепло после аварии в Дзержинском районе — когда завершат подключение

Ранее тепло в дома обещали вернуть к 10:30 утра

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Всего из-за коммунальной аварии отключили 162 абонента

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Подключить тепло во все здания после коммунальной аварии в Дзержинском районе планируют к середине дня. На данный момент в работе находится 10 объектов.

— Под отключение попали 162 абонента: 93 многоквартирных, 9 детских учреждений, 3 лечебных, 57 прочих. В 8 утра 41 многоквартирный дом был подключен, 52 находилось в работе. Планируем, что в первой половине дня запуск системы отопления завершится, — сообщил во время аппаратного совещания 29 ноября Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Сейчас завершают сварочные работы и в оставшиеся дома дадут тепло.

— В жилых помещениях средняя температура +22 градуса, в детской больнице № 6 +22... +24 градусов, 10 домов находятся в работе, — отметил Александр Рудских, глава Дзержинского района.

При этом ночью в телеграм-канале правительства НСО сообщили, что теплоснабжение вернется в дома к 10:30 утра.

Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, — читайте в нашем сюжете.

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