Почти во все дома дали тепло после аварии в Дзержинском районе — когда завершат подключение

Подключить тепло во все здания после коммунальной аварии в Дзержинском районе планируют к середине дня. На данный момент в работе находится 10 объектов.
— Под отключение попали 162 абонента: 93 многоквартирных, 9 детских учреждений, 3 лечебных, 57 прочих. В 8 утра 41 многоквартирный дом был подключен, 52 находилось в работе. Планируем, что в первой половине дня запуск системы отопления завершится, — сообщил во время аппаратного совещания 29 ноября Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Сейчас завершают сварочные работы и в оставшиеся дома дадут тепло.
— В жилых помещениях средняя температура +22 градуса, в детской больнице
При этом ночью в телеграм-канале правительства НСО сообщили, что теплоснабжение вернется в дома к 10:30 утра.
Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, — читайте в нашем сюжете.