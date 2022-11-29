«Платежи растут, а качество услуг ужасное!» Новосибирцы завалили НГС жалобами на холод в квартирах — карта ледяных домов

Ноябрьские морозы для многих стали неожиданностью, а для теплоснабжения Новосибирска — серьезным испытанием. С их приходом в домах некоторых горожан стало слишком прохладно. И не только в домах, а также в университетах, детских садах, школах. Мы составили карту замерзающих домов и узнали у экспертов, почему в квартирах холодно и насколько аномальны ноябрьские морозы.
«Это что за диверсии по отношению к жителям?»
Целый ворох жалоб поступил в редакцию от жителей Академгородка. Ресурсоснабжающая организация признала, что быстро поднять параметры теплоснабжения нельзя — иначе трубы просто разорвет, поэтому жители должны немного потерпеть. В это время в НГУ отменили занятия физкультурой, а в гимназии «Горностай» отправили по домам младшеклассников.
Недовольны температурой в квартирах и жители домов на Гоголя.
— Гоголя, 235/1 — дом попал под аварийное отключение. Вообще всю осень перебои с водоснабжением, холодным и горячим, отоплением. Из крана холодной воды может бежать кипяток. Безобразная работа ответственных организаций. Платежи растут, а качество услуг ужасное! — возмущен читатель НГС.
Его слова поддерживает житель дома по улице Гоголя, 233/2:
— Опять нет отопления, в школе опять придется учиться в верхней одежде. И это XXI век? Это что за диверсии по отношению к жителям? Куда жаловаться?
— По адресу ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 22 в квартирах температура 15 градусов третий день. Звонили уже везде, а дома холодно. За три дня ответ один: «Принимаем меры, передали вашу информацию...» — сообщил читатель НГС.
Мерзнут жители дома на улице Серафимовича, 1/1. В редакцию обратилось больше пяти человек.
— Наш дом и окрестные замерзают с температурой в комнатах +14 градусов. Низкие температуры в квартирах были еще до начала холодов. С похолоданием ситуация усугубилась. УК ничего не делает, не реагирует на обращения и переводит стрелки на СГК! — утверждает читатель.
Сниженные параметры в домах на улице Блюхера, 7, проспекте Дзержинского, 55, улице Новосибирской, 9 и по другим адресам. Мы составили карту замерзающих горожан.
«Вход на рынок имеют нечистоплотные управляющие компании»
Сергей Аверьяскин, координатор регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, уверен, что во многих случаях вопросы возникают именно из-за работы управляющей компании.
— Я живу в доме, и у нас ТСЖ, и все хорошо с отоплением. В соседнем доме плохо с отоплением. У кого-то климат-контроли стоят, у кого-то на систему подачи тепла несколько домов подключено и не справляется линия. Это все очень индивидуально. В каждом отдельном случае нужно разбираться. Если установили климат-контроль в доме и поставили запас определенный по гигакалориям, то когда температура повышается на улице, то подача тепла уменьшается в целях экономии. И тогда люди могут считать, что прохладнее, чем они привыкли. Все это нужно регулировать, — объяснил Сергей Аверьяскин.
Среди причин, из-за которых температура остается слишком низкой в квартирах, могут быть и забитая система, разбалансированная подача тепла, завоздушивание и даже заведенная на лоджию система отопления. Поэтому первым действием должно быть обращение в управляющую компанию. Если вам не дают внятного ответа в управляющей компании, то следует обращаться в ГЖИ и прокуратуру.
— Четко нужно запрашивать акт несоответствия температуры в квартире. Его должна сделать управляющая компания. В итоге делают перерасчет или поддают тепла. Но вход на рынок имеют нечистоплотные управляющие компании, которые в принципе не хотят ничем заниматься, а только денежки получать. В этом случае штраф на УК накладывать должна ГЖИ, если система дома не была подготовлена как нужно к зиме — это зона ответственности УК, — отметил эксперт.
Но и работы Государственной жилищной инспекции в Новосибирске добиться достаточно проблематично. В этом случае остается только обращение в прокуратуру.
Насколько аномальный ноябрь в этом году
Ресурсоснабжающие организации сетуют, что в этом году морозы ударили слишком рано, поэтому и стало прохладно в квартирах новосибирцев.
— Действительно, при резком снижении температуры наружного воздуха потребители почувствовали похолодание в домах. Так как температура падала стремительно, мы температуру на подачу резко поднять не можем. У нас сети, к сожалению, не новые, и износ составляет более 80%, — объяснил корреспонденту НГС Дмитрий Бурденко, директор ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», которая подает тепло в домах Академгородка. — Если повысить резко, то можно порвать сети, что приведет к серьезным повреждениям.
Синоптики подтверждают — морозы в этом году ударили слишком рано. Днем температура в городе в последние дни опускалась до -31 градуса, а в области — и до -42 градусов.
— Бывают морозы в ноябре, но они обычно кратковременного характера. Не такие затяжные и резкие. Произошел резкий перепад в этом году, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Ноябрь предварительно мы давали теплый, и были все указания на это. Но такое понижение обычно всегда происходит в самом конце месяца. Но в этом году установился мощный антициклон — обычно это декабрьские-январские процессы. Можно сказать, что это аномалия в этом году.
При этом компаниям явно легче, чем, например, в 1987 году, когда 24 ноября в Новосибирске, по данным сервиса «Погода и климат», было -39 градусов. А самый холодный день в ноябре был в 1960 году — тогда 19 ноября было -39,6 градуса. По среднемесячным показателям самый холодный ноябрь был в 1952 году со средним показателем в -20,1 градус, а самый теплый — в 2013 году. Тогда среднемесячная температура составила -0,3 градуса.
Морозы в Новосибирске уже постепенно слабеют и к концу недели станет намного теплее. Уже в четверг, 1 декабря, днем ожидается
В городе в ноябре произошло две коммунальных аварии, из-за которых батареи в квартирах остыли и людям пришлось согреваться самим. Накануне, 28 ноября, в Новосибирске прорвало теплотрассу в Дзержинском районе. В результате 93 дома остались без отопления. НГС публиковали фоторепортаж с места аварии. Прокуратура организовала проверку.