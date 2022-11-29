«Платежи растут, а качество услуг ужасное!» Новосибирцы завалили НГС жалобами на холод в квартирах — карта ледяных домов

Целый ворох жалоб поступил в редакцию от жителей Академгородка. Ресурсоснабжающая организация признала, что быстро поднять параметры теплоснабжения нельзя — иначе трубы просто разорвет, поэтому жители должны немного потерпеть. В это время в НГУ отменили занятия физкультурой, а в гимназии «Горностай» отправили по домам младшеклассников.

Недовольны температурой в квартирах и жители домов на Гоголя.

— Гоголя, 235/1 — дом попал под аварийное отключение. Вообще всю осень перебои с водоснабжением, холодным и горячим, отоплением. Из крана холодной воды может бежать кипяток. Безобразная работа ответственных организаций. Платежи растут, а качество услуг ужасное! — возмущен читатель НГС.

