Когда в Новосибирске ослабнут морозы? Синоптики обещают медленное повышение температуры

Морозы в Новосибирске будут постепенно ослабевать, но осадки ожидаются не раньше выходных — синоптики подготовили новый прогноз для горожан.
— Существенных изменений в погоде не ожидается. Погода будет ясной, преимущественно без осадков. Температура будет повышаться в течение 3 дней на
В Новосибирске завтра, 29 ноября, в темное время суток —
В среду, 30 ноября, в ночные часы —
В четверг, 1 декабря, ночью будет
В Новосибирской области 29 ноября ночью —
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