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Тема дняКогда ослабнут морозы в Новосибирске
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Когда в Новосибирске ослабнут морозы? Синоптики обещают медленное повышение температуры

В ближайшее время ожидается ясная погода, без осадков

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Погода будет ясной, преимущественно без осадков

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Морозы в Новосибирске будут постепенно ослабевать, но осадки ожидаются не раньше выходных — синоптики подготовили новый прогноз для горожан.

— Существенных изменений в погоде не ожидается. Погода будет ясной, преимущественно без осадков. Температура будет повышаться в течение 3 дней на 1 градус. Ветер восточный, северо-восточный 2–7 м/с, — сообщила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске завтра, 29 ноября, в темное время суток — -26... -28 градусов, в дневные часы — -20... -22 градуса.

В среду, 30 ноября, в ночные часы — -26... -28 градусов, днем — -19... -21 градус.

В четверг, 1 декабря, ночью будет -25... -27 градусов, днем — -18... -20 градусов.

В Новосибирской области 29 ноября ночью — -24... -29 градусов, местами — до -36 градусов, днем — -17... -22 градуса, местами — до -28 градусов. В среду, 30 ноября, в ночные часы будет -23... -28 градусов, местами — до -35 градусов, днем такие же показатели, как во вторник. 1 декабря будет -22... -27 градусов ночью, местами — -32 градусов, в светлое время суток — -16... -21 градус, местами — -27 градусов.

Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан 31 декабря и в новогодние выходные.

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