Какая погода ждет новосибирцев в новогоднюю ночь — предварительный прогноз на 31 декабря и праздники

Меньше полутора месяцев осталось до новогодних праздников, и многие новосибирцы уже планируют свой досуг. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан в долгие выходные.



Сервис «Яндекс.Погода» сейчас дает усредненные данные за 10 лет. По его прогнозу, 31 декабря будет достаточно теплым — ночью не ниже -11 градусов. Днем чуть холоднее около -12 градусов. А 1 января ожидается похолодание до -16 градусов. На остальные дни прогноз сервиса пока не выложен.