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Какая погода ждет новосибирцев в новогоднюю ночь — предварительный прогноз на 31 декабря и праздники

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Сибирские морозы должны прийти в Новосибирск в начале следующего года

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Меньше полутора месяцев осталось до новогодних праздников, и многие новосибирцы уже планируют свой досуг. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан в долгие выходные.

Сервис «Яндекс.Погода» сейчас дает усредненные данные за 10 лет. По его прогнозу, 31 декабря будет достаточно теплым — ночью не ниже -11 градусов. Днем чуть холоднее около -12 градусов. А 1 января ожидается похолодание до -16 градусов. На остальные дни прогноз сервиса пока не выложен.

И 31 декабря и 1 января серьезных морозов не ожидается

И 31 декабря и 1 января серьезных морозов не ожидается

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В свою очередь, сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос», спешит расстроить новосибирцев крепкими морозами. Сервис предупреждает, что 31 декабря температура может опуститься до -27 градусов днем и до -36 градусов ночью. С 1 по 5 января мороз сохранится. Температура днем будет колебаться в пределах -23... -25 градусов и доходить до -32 градусов. Самые низкие температуры ночью — -40 градусов.

Немного пугающий сибирскими морозами прогноз, который пока составлен до 5 января

Немного пугающий сибирскими морозами прогноз, который пока составлен до 5 января

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На основании статистики за 14 лет сервис «Погода.mail» обещает 31 декабря достаточно морозную погоду. Днем около -15 градусов, ночью -18 градусов.

Также сервис прогнозирует достаточно низкие температуры на новогодние праздники. Днем будет около -15... -16 градусов, а вот ночью -20... -22 градуса.

Прогноз составлен на основании статистики за 14 лет

Прогноз составлен на основании статистики за 14 лет

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В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 ноября ожидается понижение температуры ниже -30 градусов.

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