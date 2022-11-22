Какая погода ждет новосибирцев в новогоднюю ночь — предварительный прогноз на 31 декабря и праздники

Меньше полутора месяцев осталось до новогодних праздников, и многие новосибирцы уже планируют свой досуг. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет горожан в долгие выходные.
Сервис «Яндекс.Погода» сейчас дает усредненные данные за 10 лет. По его прогнозу, 31 декабря будет достаточно теплым — ночью не ниже -11 градусов. Днем чуть холоднее около -12 градусов. А 1 января ожидается похолодание до -16 градусов. На остальные дни прогноз сервиса пока не выложен.
В свою очередь, сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос», спешит расстроить новосибирцев крепкими морозами. Сервис предупреждает, что 31 декабря температура может опуститься до -27 градусов днем и до -36 градусов ночью. С 1 по 5 января мороз сохранится. Температура днем будет колебаться в пределах
На основании статистики за 14 лет сервис «Погода.mail» обещает 31 декабря достаточно морозную погоду. Днем около -15 градусов, ночью -18 градусов.
Также сервис прогнозирует достаточно низкие температуры на новогодние праздники. Днем будет около
В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 ноября ожидается понижение температуры ниже -30 градусов.