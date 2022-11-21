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До -33 градусов ночью: в Новосибирской области ожидается серьезное похолодание

Об этом предупреждают в МЧС

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Осадков на этой неделе не ждут

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В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 ноября ожидается понижение температуры ниже -30 градусов.

— На текущей неделе ожидается погода преимущественно без осадков с дальнейшим понижением температуры воздуха до -20 градусов ночью, местами до -33 градусов, — сообщил во время оперативного совещания 21 ноября Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по НСО.

По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 21 ноября в Новосибирске ожидается температура -10... -12 градусов, в области -10... -15 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили специальные интернет-сервисы. По их данным, дневная температура может опуститься до -21 градуса.

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