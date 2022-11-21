До -33 градусов ночью: в Новосибирской области ожидается серьезное похолодание

В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 ноября ожидается понижение температуры ниже -30 градусов.
— На текущей неделе ожидается погода преимущественно без осадков с дальнейшим понижением температуры воздуха до -20 градусов ночью, местами до -33 градусов, — сообщил во время оперативного совещания
По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем
Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили специальные интернет-сервисы. По их данным, дневная температура может опуститься до -21 градуса.