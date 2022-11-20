Днем до -21 градуса: прогноз погоды в Новосибирске на неделю

Уже в ближайшую неделю в Новосибирск придет похолодание. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в городе опустится ниже -20 градусов.
Согласно прогнозу, в понедельник, 21 ноября, температура воздуха днем составит -13 градусов, 22 ноября ожидается незначительное потепление до -8 градусов днем. 23 ноября дневная температура воздуха в Новосибирске составит 17 градусов ниже нуля.
Самый холодный день на неделе ожидается в четверг, 24 ноября. Столбик термометра опустится до -21 градуса днем и до -24 градусов ночью. 25 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха днем составит -20 градусов, в субботу — 21 градус ниже нуля.
Сервис Gismeteo прогнозирует новосибирцам менее холодную неделю. Так, 21 ноября в Новосибирске днем температура воздуха составит -11 градусов, 22 ноября воздух прогреется до -7 градусов. 23 ноября столбик термометра днем будет держаться на отметке -10 градусов, 24 ноября — 17 градусов ниже нуля.
В пятницу, 25 ноября, дневная температура воздуха составит -15 градусов, 26 ноября в городе ожидается незначительное похолодание до -16 градусов. В воскресенье температура воздуха в Новосибирске составит -13 градусов.
Стоит отметить, 28 ноября в Новосибирске синоптики сообщают о похолодании до -23 градусов днем и -29 градусов ночью. 29 ноября ночью в городе прогнозируются заморозки до -31 градуса.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирске. К концу декабря в городе ожидается похолодание до -34 градусов днем и -42 градусов ночью.