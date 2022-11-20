Днем до -21 градуса: прогноз погоды в Новосибирске на неделю

Уже в ближайшую неделю в Новосибирск придет похолодание. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в городе опустится ниже -20 градусов.



Согласно прогнозу, в понедельник, 21 ноября, температура воздуха днем составит -13 градусов, 22 ноября ожидается незначительное потепление до -8 градусов днем. 23 ноября дневная температура воздуха в Новосибирске составит 17 градусов ниже нуля.

