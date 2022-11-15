20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 60.40
eur 62.16
Тема дняНочью до -42 градусов
Все новости
Все новости

Ночью до -42 градусов: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

В городе возможны регулярные снегопады

9 806
ds

Конец года может стать очень морозным

Поделиться

В Новосибирске к концу декабря ожидается похолодание до -34 градусов днем и -42 градусов ночью. Такой прогноз дал сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос». НГС изучил прогнозы на декабрь от этого и других сервисов. Рассказываем, какой погоды стоит ждать.

Сайт «Яндекс.Погода» опубликовал данные до 14 декабря. Согласно прогнозу, самым холодным днем за этот период станет 11 декабря, когда температура опустится до -14 градусов. При этом самой холодной ночью может стать 12 декабря, когда ожидается -15 градусов.

Первый зимний снегопад ожидается 4 декабря

Первый зимний снегопад ожидается 4 декабря

Поделиться

Сервис «Гисметео» опубликовал данные о погоде до 25 декабря. По его прогнозу, в этом месяце температура днем будет держаться на уровне 0... -16 градусов, ночью -4... -19 градусов.

Снегопад возможен уже 1 декабря

Снегопад возможен уже 1 декабря

Поделиться

По данным сайта «Метеовести», декабрь будет холодным. 23 декабря температура может резко опуститься до -39 градусов ночью. Ожидается, что днем температура составит -34 градуса, ночью -42 градуса.

Днем 30 декабря может похолодать до -27 градусов

Днем 30 декабря может похолодать до -27 градусов

Поделиться

На этой неделе, до 20 ноября, в Новосибирске ожидаются снегопады. По данным мэрии, пик стоит ждать на выходных.

По теме

ДекабрьМорозПогода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2