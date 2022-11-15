Ночью до -42 градусов: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

В Новосибирске к концу декабря ожидается похолодание до -34 градусов днем и -42 градусов ночью. Такой прогноз дал сайт «Метеовести», который публикует данные от центра «Фобос». НГС изучил прогнозы на декабрь от этого и других сервисов. Рассказываем, какой погоды стоит ждать.

Сайт «Яндекс.Погода» опубликовал данные до 14 декабря. Согласно прогнозу, самым холодным днем за этот период станет 11 декабря, когда температура опустится до -14 градусов. При этом самой холодной ночью может стать 12 декабря, когда ожидается -15 градусов.