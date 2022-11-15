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«Пик осадков ожидается на выходных»: что новосибирцам ждать от погоды на неделе

В первой половине недели днем температура будет держаться на уровне выше 0 градусов

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Пик снегопадов ждут на выходных

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В Новосибирске в течение недели до 20 ноября ожидаются снегопады. При этом ветер может усиливаться до 17 м/с.

— Согласно статистическому прогнозу, у нас практически всю неделю переменная облачность, дождь с мокрым снегом. Пик осадков ожидается на выходных, — сообщил во время аппаратного совещания 15 ноября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.

До среды в Новосибирске ожидаются дневные температуры выше 0 градусов, ночные будут держаться на уровне -2... -6 градусов. С четверга по воскресенье днем ожидается похолодание до -2 градусов, ночью до -10 градусов.

Накануне синоптики спрогнозировали морозы до -20 градусов, которые стоит ждать в Новосибирске в ноябре. Рассказываем, к какой погоде стоит готовиться.

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