«Пик осадков ожидается на выходных»: что новосибирцам ждать от погоды на неделе

В Новосибирске в течение недели до 20 ноября ожидаются снегопады. При этом ветер может усиливаться до 17 м/с.

— Согласно статистическому прогнозу, у нас практически всю неделю переменная облачность, дождь с мокрым снегом. Пик осадков ожидается на выходных, — сообщил во время аппаратного совещания 15 ноября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.

