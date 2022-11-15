«Пик осадков ожидается на выходных»: что новосибирцам ждать от погоды на неделе

В Новосибирске в течение недели до 20 ноября ожидаются снегопады. При этом ветер может усиливаться до 17 м/с.
— Согласно статистическому прогнозу, у нас практически всю неделю переменная облачность, дождь с мокрым снегом. Пик осадков ожидается на выходных, — сообщил во время аппаратного совещания 15 ноября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.
До среды в Новосибирске ожидаются дневные температуры выше 0 градусов, ночные будут держаться на уровне
Накануне синоптики спрогнозировали морозы до -20 градусов, которые стоит ждать в Новосибирске в ноябре. Рассказываем, к какой погоде стоит готовиться.