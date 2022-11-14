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СрочноКогда будут 20-градусные морозы?
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Новосибирск ждут морозы: когда температура в ноябре опустится до -20 градусов. Новый прогноз

В ближайшие дни по области температуры достигнут -10 градусов

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В городе будет гололед

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В Новосибирскую область идет волна холода — температура ночью может опуститься до -10 градусов. При этом в городе сохраняется достаточно сильный ветер. Кроме того, синоптики спрогнозировали в Новосибирске 20-градусные морозы.

— Холодный фронт будет проходить 16 ноября, поэтому температура и будет понижаться. Сегодня и завтра у нас выходит очередной циклонический вихрь. Мы попадаем в его теплую часть, поэтому будут интенсивные осадки и порывистый ветер, гололедные явления с сохранением положительных значений температуры днем. При отходе циклона у нас будут разворачиваться холодная часть, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

15 ноября еще сохраняется текущая погода — осадки от небольших до умеренных с порывистым ветром, в ночные часы до 18 м/с. Ночью температуры около 0, а днем — +1... +3 градуса.

В среду, 16 ноября, осадки сохраняется, гололедные явления, метели. Ветер западный 6–11 м/с с порывами до 18 м/с ночью, днем — 16 м/с. Днем и ночью будет одинаковая погода — 0... -2 градуса. По северо-западу области ожидаем до -10 градусов.

В четверг, 17 ноября, осадки по интенсивности уменьшатся, ветер северо-западный 4–9 м/с, с порывами ночью до 16 м/с, днем — до 14 м/с. И ночью и днем ожидается -2... -4 градуса с понижением к вечеру до -9 градусов.

Серьезное похолодание синоптики ожидают в Новосибирске в третьей декаде месяца — в районе 23–25 ноября ночные температуры могут опуститься ниже -20 градусов.

С крыш зданий может сходить снег в Новосибирске — об опасности предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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