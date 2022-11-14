Новосибирск ждут морозы: когда температура в ноябре опустится до -20 градусов. Новый прогноз

В Новосибирскую область идет волна холода — температура ночью может опуститься до -10 градусов. При этом в городе сохраняется достаточно сильный ветер. Кроме того, синоптики спрогнозировали в Новосибирске 20-градусные морозы.



— Холодный фронт будет проходить 16 ноября, поэтому температура и будет понижаться. Сегодня и завтра у нас выходит очередной циклонический вихрь. Мы попадаем в его теплую часть, поэтому будут интенсивные осадки и порывистый ветер, гололедные явления с сохранением положительных значений температуры днем. При отходе циклона у нас будут разворачиваться холодная часть, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.