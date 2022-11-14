Новосибирск ждут морозы: когда температура в ноябре опустится до -20 градусов. Новый прогноз

В Новосибирскую область идет волна холода — температура ночью может опуститься до -10 градусов. При этом в городе сохраняется достаточно сильный ветер. Кроме того, синоптики спрогнозировали в Новосибирске
— Холодный фронт будет проходить 16 ноября, поэтому температура и будет понижаться. Сегодня и завтра у нас выходит очередной циклонический вихрь. Мы попадаем в его теплую часть, поэтому будут интенсивные осадки и порывистый ветер, гололедные явления с сохранением положительных значений температуры днем. При отходе циклона у нас будут разворачиваться холодная часть, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
15 ноября еще сохраняется текущая погода — осадки от небольших до умеренных с порывистым ветром, в ночные часы до
В среду, 16 ноября, осадки сохраняется, гололедные явления, метели. Ветер западный
В четверг, 17 ноября, осадки по интенсивности уменьшатся, ветер северо-западный
Серьезное похолодание синоптики ожидают в Новосибирске в третьей декаде месяца — в районе 23–25 ноября ночные температуры могут опуститься ниже -20 градусов.
С крыш зданий может сходить снег в Новосибирске — об опасности предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.