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Смотрите вверх: МЧС предупредило новосибирцев о сходе снега с крыш

В городе ожидаются перепады температур

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Пешеходам нужно быть очень внимательными

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С крыш зданий может сходить снег в Новосибирске — об опасности предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на текущей неделе сохранится переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются перепады температур в ночное и дневное время, порывистый ветер, а также снегопады. Данные погодные условия способствуют образованию опасной наледи на крышах домов, — отметили спасатели.

В итоге снег легко скатывается вниз.

— Пешеходам следует обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, то сразу же позвоните в 112.

В субботу в Новосибирске разбушевалась метель — что происходило из-за нее в городе, вы можете посмотреть здесь.

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