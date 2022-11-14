Смотрите вверх: МЧС предупредило новосибирцев о сходе снега с крыш
В городе ожидаются перепады температур
С крыш зданий может сходить снег в Новосибирске — об опасности предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на текущей неделе сохранится переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются перепады температур в ночное и дневное время, порывистый ветер, а также снегопады. Данные погодные условия способствуют образованию опасной наледи на крышах домов, — отметили спасатели.
В итоге снег легко скатывается вниз.
— Пешеходам следует обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, то сразу же позвоните в 112.
В субботу в Новосибирске разбушевалась метель — что происходило из-за нее в городе, вы можете посмотреть здесь.