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Смертельные ДТП, плохая видимость и пробки по 3 километра: Новосибирск накрыла метель — смотрим фото и видео

Непогода доставила неприятности горожанам

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Видимость на дорогах снижена

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Новосибирск накрыла сильная метель — на дорогах множество ДТП и многокилометровые пробки. Смотрим, что сегодня, 12 ноября, происходит в городе.

В Новосибирске собрались длинные пробки. Больше 3 километров заторы на Гусинобродском шоссе, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Большевистской.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на <nobr class="_">6 баллов</nobr>

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов

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При этом в Новосибирске сегодня множество ДТП. От мелких до вполне серьезных.

Серьезное ДТП на Владимировской

Серьезное ДТП на Владимировской

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ДТП у зоопарка

ДТП у зоопарка

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Инцидент на Восходе

Инцидент на Восходе

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На Гусинобродском тракте медпомощь потребовалась женщине

На Гусинобродском тракте медпомощь потребовалась женщине

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На трассах Новосибирской области сегодня произошло два серьезных ДТП.

Под Искитимом Toyota Land Cruiser вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Авария произошла сегодня, 12 ноября, около 08:50. На месте скончалась пассажирка Toyota — женщина 50–55 лет, личность которой еще устанавливается. В больницу доставили и водителя ВАЗа — 47-летнюю женщину — с различными травмами.

Toyota Land Cruiser выехала на встречку

Toyota Land Cruiser выехала на встречку

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На трассе Омск — Новосибирск произошло ДТП с участием как минимум двух фур. Из-за перекрытой дороги образовалась огромная пробка.

При этом синоптики сообщают:

— 12 ноября во второй половине дня ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный 5–10 м/с, по области порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0... +2 градуса. На дорогах местами гололедица, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В понедельник в городе может пойти дождь.

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