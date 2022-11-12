Смертельные ДТП, плохая видимость и пробки по
3 километра: Новосибирск накрыла метель — смотрим фото и видео
Непогода доставила неприятности горожанам
Новосибирск накрыла сильная метель — на дорогах множество ДТП и многокилометровые пробки. Смотрим, что сегодня,
В Новосибирске собрались длинные пробки. Больше 3 километров заторы на Гусинобродском шоссе, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Большевистской.
При этом в Новосибирске сегодня множество ДТП. От мелких до вполне серьезных.
На трассах Новосибирской области сегодня произошло два серьезных ДТП.
Под Искитимом Toyota Land Cruiser вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Авария произошла сегодня,
На трассе Омск — Новосибирск произошло ДТП с участием как минимум двух фур. Из-за перекрытой дороги образовалась огромная пробка.
При этом синоптики сообщают:
— 12 ноября во второй половине дня ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный
В понедельник в городе может пойти дождь.