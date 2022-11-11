В понедельник ждут дождь: прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни в Новосибирске

В Новосибирске на выходных синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью температура опустится максимум до -2 градусов, а днем поднимется до +3 градусов. Об этом рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Сегодня, 11 ноября, по городу сохранится небольшой снег. Температура днем ожидается в пределах 0... +2 градусов, ветер юго-западный 3–8 м/с , с порывами до 13 м/с .