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В понедельник ждут дождь: прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни в Новосибирске

Из-за перепада температур на дорогах будет гололедица

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Температура прогнозируется от -2 до +3 градусов

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В Новосибирске на выходных синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью температура опустится максимум до -2 градусов, а днем поднимется до +3 градусов. Об этом рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Сегодня, 11 ноября, по городу сохранится небольшой снег. Температура днем ожидается в пределах 0... +2 градусов, ветер юго-западный 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с.

— На выходных сохранится погода с осадками и порывистым ветром, температурный режим практически не изменится, — объяснили синоптики.

12 ноября днем прогнозируют небольшой, местами мокрый снег. Температура ночью составит 0... -2 градуса, днем — 0... +2 градуса. Ветер будет юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В воскресенье, 13 ноября, ночью сохранится умеренный снег, днем также будет небольшой мокрый снег. Температура в ночные часы ожидается 0... -2, днем — 0... +2. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

Как сообщили в гидрометцентре, на дорогах местами ожидается гололедица из-за перепадов температур от -2 до +3 градусов.

На вопрос журналиста НГС о том, растает ли еще в городе снег, в гидрометцентре ответили, что, вероятнее всего, да.

— Снег на дорогах преимущественно растает, на поверхности будет задерживаться. В понедельник ожидается дождь, поэтому, скорее всего, снег скоро растает.

Из-за снегопада, который накрыл Новосибирск ночью, ТУАД вывел технику на трассы для борьбы со снегом и гололедом. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, на дорогах работает 592 единицы техники и более тысячи человек.

Сегодня ночью, 11 ноября, Новосибирск накрыло снегом, деревья покрылись белыми хлопьями, а на уборку улиц вышли дворники — посмотрите 10 кадров от нашего фотографа.

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