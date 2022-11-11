В понедельник ждут дождь: прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни в Новосибирске
Из-за перепада температур на дорогах будет гололедица
В Новосибирске на выходных синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью температура опустится максимум до -2 градусов, а днем поднимется до +3 градусов. Об этом рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Сегодня, 11 ноября, по городу сохранится небольшой снег. Температура днем ожидается в пределах
— На выходных сохранится погода с осадками и порывистым ветром, температурный режим практически не изменится, — объяснили синоптики.
12 ноября днем прогнозируют небольшой, местами мокрый снег. Температура ночью составит
В воскресенье, 13 ноября, ночью сохранится умеренный снег, днем также будет небольшой мокрый снег. Температура в ночные часы ожидается
Как сообщили в гидрометцентре, на дорогах местами ожидается гололедица из-за перепадов температур от -2 до +3 градусов.
На вопрос журналиста НГС о том, растает ли еще в городе снег, в гидрометцентре ответили, что, вероятнее всего, да.
— Снег на дорогах преимущественно растает, на поверхности будет задерживаться. В понедельник ожидается дождь, поэтому, скорее всего, снег скоро растает.
Из-за снегопада, который накрыл Новосибирск ночью, ТУАД вывел технику на трассы для борьбы со снегом и гололедом. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, на дорогах работает 592 единицы техники и более тысячи человек.
Сегодня ночью, 11 ноября, Новосибирск накрыло снегом, деревья покрылись белыми хлопьями, а на уборку улиц вышли дворники — посмотрите 10 кадров от нашего фотографа.