Куда звонить, если дома проблемы с отоплением? Инструкция для новосибирцев

После начала отопительного сезона в Новосибирске продолжают поступать жалобы на проблемы с отоплением.

В городе в ноябре произошло две коммунальных аварии, из-за которых батареи в квартирах остыли и людям пришлось согреваться самим. Рассказываем, куда обращаться, если вы недовольны теплоснабжением в своем доме.

