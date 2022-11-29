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Куда звонить, если дома проблемы с отоплением? Инструкция для новосибирцев

Делимся полезными телефонами

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В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию

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После начала отопительного сезона в Новосибирске продолжают поступать жалобы на проблемы с отоплением.

В городе в ноябре произошло две коммунальных аварии, из-за которых батареи в квартирах остыли и людям пришлось согреваться самим. Рассказываем, куда обращаться, если вы недовольны теплоснабжением в своем доме.

— Сначала следует обращаться в управляющую организацию. А если не удалось дозвониться, нужно сообщить о проблемах в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051 или диспетчеру теплосетевого подразделения СГК по телефону 289-01-45, — говорится в Telegram-канале «Сибирской генерирующей компании».

Дома в Советском районе Новосибирска обеспечивает теплом «Управление энергетики и водоснабжения». Вопросы по аварийным отключениям можно задать по номеру 326-98-08. Он указан на сайте предприятия.

Накануне, 28 ноября, в Новосибирске прорвало теплотрассу в Дзержинском районе. В результате 93 дома остались без отопления. НГС публиковал фоторепортаж с места аварии. Прокуратура организовала проверку.

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СГКФГУП УЭВОтоплениеТеплоснабжение
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