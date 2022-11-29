Куда звонить, если дома проблемы с отоплением? Инструкция для новосибирцев

После начала отопительного сезона в Новосибирске продолжают поступать жалобы на проблемы с отоплением.
В городе в ноябре произошло две коммунальных аварии, из-за которых батареи в квартирах остыли и людям пришлось согреваться самим. Рассказываем, куда обращаться, если вы недовольны теплоснабжением в своем доме.
— Сначала следует обращаться в управляющую организацию. А если не удалось дозвониться, нужно сообщить о проблемах в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону
Дома в Советском районе Новосибирска обеспечивает теплом «Управление энергетики и водоснабжения». Вопросы по аварийным отключениям можно задать по номеру
Накануне, 28 ноября, в Новосибирске прорвало теплотрассу в Дзержинском районе. В результате 93 дома остались без отопления. НГС публиковал фоторепортаж с места аварии. Прокуратура организовала проверку.