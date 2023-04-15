Прокуратура постановила мэрии признать акты присоединения домов «Дискуса» к воде и теплу

При этом сам застройщик заявил, что пайщикам выдали ключи от квартир, и они там живут, но из-за отсутствия актов не могут оформить собственность. Речь шла о коммунальных сетях:

— Как нам объяснили, именно отсутствие договоров о технологическом присоединении наших домов к сетям «Горводоканала» и «НСТК» является причиной не ввода построенных домов в эксплуатацию, — рассказывала НГС другая жительница дома Галина. — Сейчас построенные дома подключены к инженерной инфраструктуре, принадлежащей компании «Дискус», построившей наши дома. И договор с этой организацией у ПЖСК имеется, так как именно она и предоставляет воду, тепло и т.д. Мы не понимаем, почему членам ПЖСК предлагают платить второй раз за то, что уже было оплачено.