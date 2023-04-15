Прокуратура постановила мэрии признать акты присоединения домов «Дискуса» к воде и теплу

Новосибирская прокуратура вынесла представление признать акты технического присоединения домов в «Плющихинском» к коммунальным сетям. Теперь их должен признать муниципалитет. Раннее из-за их отсутствия дома не могли ввести в эксплуатацию, хотя там жили люди.
О том, что прокуратура признала акты, НГС сообщила жительница дом Марина:
— Прокуратура вынесла представление о признании акта технического присоединения, выданного компанией ООО «Дискус плюс», — сказала она.
Ранее из-за отсутствия актов технического присоединения к коммунальным сетям дома не могли ввести в эксплуатацию. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о хищении средств новосибирцев, которые вложились в строительство домов. На причастность к нему стали проверять руководство ГК «Дискус» — застройщика двух крупнейших новосибирских жилмассивов: «Плющихинского» и «Просторного».
При этом сам застройщик заявил, что пайщикам выдали ключи от квартир, и они там живут, но из-за отсутствия актов не могут оформить собственность. Речь шла о коммунальных сетях:
— Как нам объяснили, именно отсутствие договоров о технологическом присоединении наших домов к сетям «Горводоканала» и «НСТК» является причиной не ввода построенных домов в эксплуатацию, — рассказывала НГС другая жительница дома Галина. — Сейчас построенные дома подключены к инженерной инфраструктуре, принадлежащей компании «Дискус», построившей наши дома. И договор с этой организацией у ПЖСК имеется, так как именно она и предоставляет воду, тепло и т.д. Мы не понимаем, почему членам ПЖСК предлагают платить второй раз за то, что уже было оплачено.
Владелец ГК «Дискус» Алексей Джулай объяснил, что земля для строительства домов изначально была муниципальной, и при предоставлении мэрия должна была взять строительство коммуникаций до участка на себя. В итоге «Дискус» построил дома, но коммуникаций от города так и не дождался. Тогда застройщику пришлось строить их самостоятельно.
ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков города, который массово возводит доступное жилье, в последние годы находится в конфронтации с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода компания и дочерняя структура СГК «НСТК» договаривались через суд о снабжении домов «Дискуса» теплом — из-за этого конфликта жители прошлой осенью оказались без тепла и горячей воды.
С мэрией «Дискус» конфликтовал из-за долгов по аренде (дело даже дошло до следователей) и построенных застройщиком дорог.
При этом микрорайоны, выстроенные «Дискусом», часто критикуют заезжие урбанисты, но сами жители довольны своим жильем.