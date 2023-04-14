«Нужно ввести в эксплуатацию 55 домов»: как крупнейший новосибирский застройщик рассорился с властями из-за воды и тепла

В начале апреля стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о хищении средств новосибирцев, которые вложились в строительство домов. На причастность к нему стали проверять руководство ГК «Дискус» — застройщика двух крупнейших новосибирских жилмассивов: «Плющихинского» и «Просторного». Как пояснили в прокуратуре, компания не ввела в срок два дома. На самом деле, как признал НГС сам владелец застройщика Алексей Джулай, таких домов в разы больше, но дольщикам — вернее, пайщикам многие из них передали, и они там уже даже живут, но из-за позиции мэрии Новосибирска не могут оформить жилье в собственность. Почему в стройке формально зависли полсотни домов и как ситуацию видят сами жители, узнала Лиза Пичугина.
Утром 3 апреля сотрудники прокуратуры приехали в микрорайон «Плющихинский» на встречу с инвесторами. В тот же день стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере из-за несданных вовремя многоэтажек в микрорайоне. Один из домов, послуживших поводом для возбуждения дела, должны были сдать в 2018 году, другой — в начале 2023-го. На причастность начали проверять руководство компании-застройщика — группы «Дискус», которой владеет Алексей Джулай.
Согласно информации «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай. Он входит в депутатское объединение «Единой России», возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
Что говорят жители
Марина Башукова живет в одном из не сданных в эксплуатацию домов в «Плющихинском». Она рассказала журналисту НГС, что квартиру купила в 2017 году со сроком сдачи в 1 квартале 2018 года — плюс 11 месяцев на доработку по договору. Ключи Марина получила в январе 2019 года.
— Я неспешно делала ремонт, думала, что сейчас доделаю, как раз оформится прописка, и я перееду и поведу ребенка в садик по месту прописки. Прописка не получалась и не получалась, потому что дома не сдавали на баланс города. Но я тогда еще не придавала этому значение, — вспомнила девушка. — Через год начался коронавирус, и я подумала: садик все равно не работает, переезжаем. Закончится коронавирус — по-любому прописка уже будет.
Когда и осенью 2020 года право собственности и, соответственно, регистрацию не оформляли, Марина обратилась к депутату — за помощью с местом в детском саду — и к застройщику, чтобы узнать причины задержки. В доме к этому моменту уже жило много людей, работали лифты, были электро- и водоснабжение, отопление, даже интернет — в группе «Дискус» есть собственный провайдер.
По словам Марины, комиссия из Госстройнадзора (ГСН) не хотела приезжать в их дом — ей вроде не нравилось, что во дворе нет детской площадки, хотя все остальное благоустройство, вплоть до сосен, было в наличии.
— В декабре 2020 года ГСН все-таки дал заключение, что у нас всё есть, территория благоустроена, коммуникации подведены. Мы так обрадовались: сейчас нам сделают право собственности! — рассказала Марина. Но право собственности они так и не получили.
Жители писали петиции, открытые письма и обращения к президенту, но никто не реагировал, говорит она. И вот прокуратура нашла петицию, которую подписали 160 жителей, и решила разобраться. По версии девушки, это произошло к окончанию срока рассмотрения жалоб «Дискуса» на бездействие мэрии, которая не принимала на баланс построенные и уже заселенные дома. В начале апреля сотрудники ведомства приехали в «Плющихинский».
Еще одна жительница микрорайона Галина написала в редакцию НГС, что на встрече пайщикам ПЖСК, за счет которых построены дома, публично предложили доплатить «Горводоканалу» и «НСТК».
— Как нам объяснили, именно отсутствие договоров о технологическом присоединении наших домов к их сетям и является причиной не ввода построенных домов в эксплуатацию, — сообщила она. — Сейчас построенные дома подключены к инженерной инфраструктуре, принадлежащей компании «Дискус», построившей наши дома. И договор с этой организацией у ПЖСК имеется, так как именно она и предоставляет воду, тепло и
Галина опасается, что смена поставщиков услуг, сама по себе сомнительная, потому что сети, по информации жителей, принадлежат «Дискусу», приведет к росту тарифов — дополнительно к уже вдруг потребовавшимся затратам.
— «Горводоканал» готов выдавать документы только на ту магистраль, которую он построил. А если магистраль уже построена, это ничего не меняет: документы он даст только после того, как будут выделены деньги на строительство. То есть ему нужно заплатить так, будто он действительно будет строить эту магистраль с нуля и присоединять дома. То, что эта магистраль есть, никого не волнует, — рассуждает в свою очередь Марина Башукова.
Мнение Алексея Джулая
После сообщений о возбужденном деле ГК «Дискус» прислала и позицию владельца группы Алексея Джулая. Он объяснил, что земля для строительства домов изначально была муниципальной, и при предоставлении мэрия должна была взять строительство коммуникаций до участка на себя. В итоге «Дискус» построил дома, но коммуникаций от города так и не дождался.
— Юристы мне объясняют, что в этой ситуации нужно было отказаться от аренды земельного участка, только никто не учитывает, что, поверив обещаниям мэрии построить коммуникации, ООО «ДИСКУС плюс» уже построил 86 жилых домов, в которых должно было жить более
Застройщик, по словам его владельца, построил коммуникации самостоятельно. И теперь для ввода 55 домов не хватает одного документа — акта от «Горводоканала», чьи обязательства выполнил застройщик. Или представления прокуратуры о признании аналогичных актов от «Дискус Плюс». Это, уверяет Алексей Джулай, возможно благодаря специальному постановлению правительства, которое закрепило новую норму по потреблению воды: оказалось, что застройщик эту норму перевыполнил.
— В связи с изменениями норм потребления воды, которые на сегодня в два раза меньше прежних, у ООО «Дискус плюс» появился профицит оплаченной мощности. Фактическое потребление воды жильцами оказалось в два раза меньше того, что мы оплатили, — объясняет глава компании-застройщика. — Есть заключение Института строительной физики, где указаны максимальное часовое потребление на каждый дом и на массив в целом. Фактическое потребление воды вдвое меньше, чем оплачено, несмотря на это у нас требуют оплатить воду, которой у нас в избытке, а если мы не оплатим, то не будет ввода домов, так как нет акта технологического присоединения. Я не понимаю, почему МУП «Горводоканал» требует с пайщиков дополнительной оплаты в сумме порядка 500 миллионов рублей за работы, которые не будут выполнены, так как выполнение их не требуется в связи с тем, что они уже проведены ООО «ДИСКУС плюс».
По мнению Джулая, МУП «Горводоканал», требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах Джулай готов предоставить прокуратуре и Следственному комитету.
— Я считаю, что в ближайшие 2 месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает
Как отреагировали власти
Ситуация в «Дискусе», как заявили в мэрии Новосибирска, сегодня находится на контроле всех уровней власти — регионального минстроя, самой мэрии и прокуратуры.
— В настоящее время по результатам деятельности рабочей группы вместе с руководителем ГК «Дискус» Алексеем Джулаем определяются варианты решения вопроса по каждому конкретному дому. Сегодня в разных стадиях строительства находится 106 жилых домов. В отношении половины из них — по 53 объектам — инспекцией Госстройнадзора НСО выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации. Сейчас ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию, — заверили в мэрии.
В чем заключается эта работа, городские власти не сообщают. Рабочая группа по решению проблем с домами «Дискуса» при этом существует с 2021 года — это подтвердили и в мэрии.
— Что они сделали за это время, они не говорят. Когда мы прокуратуре задаем этот вопрос, они нам говорят: «У нас нет данных», — недоумевает Марина.
7 апреля жители встретились с чиновниками в департаменте строительства мэрии Новосибирска. В отчете об этой встрече в группе микрорайона «Просторный» они отчитались подробным видео и кратким резюме: решить ситуацию можно административно или в судах. Какой путь будет выбран, пока непонятно.
ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков города, который массово возводит доступное жилье, в последние годы находится в конфронтации с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода компания и дочерняя структура СГК «НСТК» договаривались через суд о снабжении домов «Дискуса» теплом — из-за этого конфликта жители прошлой осенью оказались без тепла и горячей воды.
С мэрией «Дискус» конфликтовал из-за долгов по аренде (дело даже дошло до следователей) и построенных застройщиком дорог.
При этом сами микрорайоны, выстроенные «Дискусом», часто критикуют заезжие урбанисты, но сами жители довольны своим жильем.