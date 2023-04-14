«Нужно ввести в эксплуатацию 55 домов»: как крупнейший новосибирский застройщик рассорился с властями из-за воды и тепла

Что говорят жители

Марина Башукова живет в одном из не сданных в эксплуатацию домов в «Плющихинском». Она рассказала журналисту НГС, что квартиру купила в 2017 году со сроком сдачи в 1 квартале 2018 года — плюс 11 месяцев на доработку по договору. Ключи Марина получила в январе 2019 года.



— Я неспешно делала ремонт, думала, что сейчас доделаю, как раз оформится прописка, и я перееду и поведу ребенка в садик по месту прописки. Прописка не получалась и не получалась, потому что дома не сдавали на баланс города. Но я тогда еще не придавала этому значение, — вспомнила девушка. — Через год начался коронавирус, и я подумала: садик все равно не работает, переезжаем. Закончится коронавирус — по-любому прописка уже будет.

