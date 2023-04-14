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«Нужно ввести в эксплуатацию 55 домов»: как крупнейший новосибирский застройщик рассорился с властями из-за воды и тепла

Владельцы живут в квартирах, но не могут оформить их в собственность и получить прописку

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По масштабу застройки проекты «Дискуса» сравнимы с полноценными городами-спутниками

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В начале апреля стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о хищении средств новосибирцев, которые вложились в строительство домов. На причастность к нему стали проверять руководство ГК «Дискус» — застройщика двух крупнейших новосибирских жилмассивов: «Плющихинского» и «Просторного». Как пояснили в прокуратуре, компания не ввела в срок два дома. На самом деле, как признал НГС сам владелец застройщика Алексей Джулай, таких домов в разы больше, но дольщикам — вернее, пайщикам многие из них передали, и они там уже даже живут, но из-за позиции мэрии Новосибирска не могут оформить жилье в собственность. Почему в стройке формально зависли полсотни домов и как ситуацию видят сами жители, узнала Лиза Пичугина.

Утром 3 апреля сотрудники прокуратуры приехали в микрорайон «Плющихинский» на встречу с инвесторами. В тот же день стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере из-за несданных вовремя многоэтажек в микрорайоне. Один из домов, послуживших поводом для возбуждения дела, должны были сдать в 2018 году, другой — в начале 2023-го. На причастность начали проверять руководство компании-застройщика — группы «Дискус», которой владеет Алексей Джулай.

Согласно информации «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай. Он входит в депутатское объединение «Единой России», возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.

Что говорят жители

Марина Башукова живет в одном из не сданных в эксплуатацию домов в «Плющихинском». Она рассказала журналисту НГС, что квартиру купила в 2017 году со сроком сдачи в 1 квартале 2018 года — плюс 11 месяцев на доработку по договору. Ключи Марина получила в январе 2019 года.

— Я неспешно делала ремонт, думала, что сейчас доделаю, как раз оформится прописка, и я перееду и поведу ребенка в садик по месту прописки. Прописка не получалась и не получалась, потому что дома не сдавали на баланс города. Но я тогда еще не придавала этому значение, — вспомнила девушка. — Через год начался коронавирус, и я подумала: садик все равно не работает, переезжаем. Закончится коронавирус — по-любому прописка уже будет.

Когда и осенью 2020 года право собственности и, соответственно, регистрацию не оформляли, Марина обратилась к депутату — за помощью с местом в детском саду — и к застройщику, чтобы узнать причины задержки. В доме к этому моменту уже жило много людей, работали лифты, были электро- и водоснабжение, отопление, даже интернет — в группе «Дискус» есть собственный провайдер.

Жители «Плющихинского» говорят, что ресурсоснабжающие гиганты выставили им счет за предоставление того, что в микрорайоне уже есть: воды и тепла

Жители «Плющихинского» говорят, что ресурсоснабжающие гиганты выставили им счет за предоставление того, что в микрорайоне уже есть: воды и тепла

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По словам Марины, комиссия из Госстройнадзора (ГСН) не хотела приезжать в их дом — ей вроде не нравилось, что во дворе нет детской площадки, хотя все остальное благоустройство, вплоть до сосен, было в наличии.

— В декабре 2020 года ГСН все-таки дал заключение, что у нас всё есть, территория благоустроена, коммуникации подведены. Мы так обрадовались: сейчас нам сделают право собственности! — рассказала Марина. Но право собственности они так и не получили.

Жители писали петиции, открытые письма и обращения к президенту, но никто не реагировал, говорит она. И вот прокуратура нашла петицию, которую подписали 160 жителей, и решила разобраться. По версии девушки, это произошло к окончанию срока рассмотрения жалоб «Дискуса» на бездействие мэрии, которая не принимала на баланс построенные и уже заселенные дома. В начале апреля сотрудники ведомства приехали в «Плющихинский».

Еще одна жительница микрорайона Галина написала в редакцию НГС, что на встрече пайщикам ПЖСК, за счет которых построены дома, публично предложили доплатить «Горводоканалу» и «НСТК».

— Как нам объяснили, именно отсутствие договоров о технологическом присоединении наших домов к их сетям и является причиной не ввода построенных домов в эксплуатацию, — сообщила она. — Сейчас построенные дома подключены к инженерной инфраструктуре, принадлежащей компании «Дискус», построившей наши дома. И договор с этой организацией у ПЖСК имеется, так как именно она и предоставляет воду, тепло и т. д. Мы не понимаем, почему членам ПЖСК предлагают платить второй раз за то, что уже было оплачено.

На своей территории ГК «Дискус», несомненно, выступает монополистом. Алексей Джулай уверяет, что это вынужденно

На своей территории ГК «Дискус», несомненно, выступает монополистом. Алексей Джулай уверяет, что это вынужденно

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Галина опасается, что смена поставщиков услуг, сама по себе сомнительная, потому что сети, по информации жителей, принадлежат «Дискусу», приведет к росту тарифов — дополнительно к уже вдруг потребовавшимся затратам.

— «Горводоканал» готов выдавать документы только на ту магистраль, которую он построил. А если магистраль уже построена, это ничего не меняет: документы он даст только после того, как будут выделены деньги на строительство. То есть ему нужно заплатить так, будто он действительно будет строить эту магистраль с нуля и присоединять дома. То, что эта магистраль есть, никого не волнует, — рассуждает в свою очередь Марина Башукова.

Мнение Алексея Джулая

После сообщений о возбужденном деле ГК «Дискус» прислала и позицию владельца группы Алексея Джулая. Он объяснил, что земля для строительства домов изначально была муниципальной, и при предоставлении мэрия должна была взять строительство коммуникаций до участка на себя. В итоге «Дискус» построил дома, но коммуникаций от города так и не дождался.

— Юристы мне объясняют, что в этой ситуации нужно было отказаться от аренды земельного участка, только никто не учитывает, что, поверив обещаниям мэрии построить коммуникации, ООО «ДИСКУС плюс» уже построил 86 жилых домов, в которых должно было жить более 20 000 человек, — рассказал Алексей Джулай. — И в случае отказа от строительства ввести дома было бы невозможно, и инвесторы автоматически превращаются в обманутых пайщиков.

Ввода сегодня ждут больше полусотни домов — многие уже заселены, но оформить право собственности владельцы квартир не могут

Ввода сегодня ждут больше полусотни домов — многие уже заселены, но оформить право собственности владельцы квартир не могут

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Застройщик, по словам его владельца, построил коммуникации самостоятельно. И теперь для ввода 55 домов не хватает одного документа — акта от «Горводоканала», чьи обязательства выполнил застройщик. Или представления прокуратуры о признании аналогичных актов от «Дискус Плюс». Это, уверяет Алексей Джулай, возможно благодаря специальному постановлению правительства, которое закрепило новую норму по потреблению воды: оказалось, что застройщик эту норму перевыполнил.

— В связи с изменениями норм потребления воды, которые на сегодня в два раза меньше прежних, у ООО «Дискус плюс» появился профицит оплаченной мощности. Фактическое потребление воды жильцами оказалось в два раза меньше того, что мы оплатили, — объясняет глава компании-застройщика. — Есть заключение Института строительной физики, где указаны максимальное часовое потребление на каждый дом и на массив в целом. Фактическое потребление воды вдвое меньше, чем оплачено, несмотря на это у нас требуют оплатить воду, которой у нас в избытке, а если мы не оплатим, то не будет ввода домов, так как нет акта технологического присоединения. Я не понимаю, почему МУП «Горводоканал» требует с пайщиков дополнительной оплаты в сумме порядка 500 миллионов рублей за работы, которые не будут выполнены, так как выполнение их не требуется в связи с тем, что они уже проведены ООО «ДИСКУС плюс».

По мнению Джулая, МУП «Горводоканал», требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах Джулай готов предоставить прокуратуре и Следственному комитету.

— Я считаю, что в ближайшие 2 месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 000 человек. Наша организация построила более 300 домов, в которых проживает 70 000 человек. Оставшиеся дома мы планируем ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, — заключил Алексей Джулай.

Как отреагировали власти

Ситуация в «Дискусе», как заявили в мэрии Новосибирска, сегодня находится на контроле всех уровней власти — регионального минстроя, самой мэрии и прокуратуры.

— В настоящее время по результатам деятельности рабочей группы вместе с руководителем ГК «Дискус» Алексеем Джулаем определяются варианты решения вопроса по каждому конкретному дому. Сегодня в разных стадиях строительства находится 106 жилых домов. В отношении половины из них — по 53 объектам — инспекцией Госстройнадзора НСО выданы заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации. Сейчас ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию, — заверили в мэрии.

В чем заключается эта работа, городские власти не сообщают. Рабочая группа по решению проблем с домами «Дискуса» при этом существует с 2021 года — это подтвердили и в мэрии.

— Что они сделали за это время, они не говорят. Когда мы прокуратуре задаем этот вопрос, они нам говорят: «У нас нет данных», — недоумевает Марина.

7 апреля жители встретились с чиновниками в департаменте строительства мэрии Новосибирска. В отчете об этой встрече в группе микрорайона «Просторный» они отчитались подробным видео и кратким резюме: решить ситуацию можно административно или в судах. Какой путь будет выбран, пока непонятно.

ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков города, который массово возводит доступное жилье, в последние годы находится в конфронтации с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода компания и дочерняя структура СГК «НСТК» договаривались через суд о снабжении домов «Дискуса» теплом — из-за этого конфликта жители прошлой осенью оказались без тепла и горячей воды.

С мэрией «Дискус» конфликтовал из-за долгов по аренде (дело даже дошло до следователей) и построенных застройщиком дорог.

При этом сами микрорайоны, выстроенные «Дискусом», часто критикуют заезжие урбанисты, но сами жители довольны своим жильем.

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