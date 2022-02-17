«Я не должен ничего»: Алексей Джулай объяснил, почему претензии к «Дискусу» по долгам необоснованны

С 2014 года по 2021 год нашей организации начислено 1 миллиард 798 миллионов рублей, из них уплачено 1 миллиард 167 миллионов. Разница, которую виртуально можно назвать задолженностью, составляет 631 миллион.

В свою очередь, в обязанности муниципалитета при выдаче договоров аренды земли входит обеспечение этой территории дорожной сетью и другими инфраструктурными объектами. Мы предъявили на сегодняшний день [претензий по строительству] магистральных дорог на 395 миллионов рублей — это оценка нашей компании. Независимая оценка, которую проводил муниципалитет, назвала сумму в районе 430 миллионов рублей — еще больше, чем у нас.

Помимо этого, в собственности нашей компании находятся водоводы, которые нам в 2005 году муниципалитет передал на достройку. Оценочная стоимость — 347 миллионов 202 тысячи рублей. Таким образом, общая стоимость имущества, которым муниципалитет пользуется больше 10 лет — дорогами и водоводами, — составляет 742 миллиона, а виртуальная задолженность — 631 миллион. То есть стоимость имущества, которое я передал и которым мэрия пользуется в течение 10 лет безвозмездно, — больше, чем эта виртуальная задолженность.

