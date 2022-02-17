«Я не должен ничего»: Алексей Джулай объяснил, почему претензии к «Дискусу» по долгам необоснованны

Долги группы компаний «Дискус» Алексея Джулая — одна из самых популярных тем для обсуждения в Горсовете Новосибирска последнее время. И до недавнего времени основания для этого были — одна из компаний группы регулярно входила в топ-5 главных должников из числа застройщиков Новосибирска, в том числе в 2021 году. Но в начале 2022 года ситуация изменилась — «Дискус» через суд взыскал с мэрии 400 миллионов рублей за дороги, а сама мэрия при этом отказалась от исковых требований по долгам. На прошедшей 16 февраля сессии Горсовета депутат Алексей Джулай взял дополнительные пять минут, чтобы, как он считает, закрыть тему долгов его группы компаний. Далее публикуем от первого лица.
С 2014 года по 2021 год нашей организации начислено 1 миллиард 798 миллионов рублей, из них уплачено 1 миллиард 167 миллионов. Разница, которую виртуально можно назвать задолженностью, составляет 631 миллион.
В свою очередь, в обязанности муниципалитета при выдаче договоров аренды земли входит обеспечение этой территории дорожной сетью и другими инфраструктурными объектами. Мы предъявили на сегодняшний день [претензий по строительству] магистральных дорог на 395 миллионов рублей — это оценка нашей компании. Независимая оценка, которую проводил муниципалитет, назвала сумму в районе 430 миллионов рублей — еще больше, чем у нас.
Помимо этого, в собственности нашей компании находятся водоводы, которые нам в 2005 году муниципалитет передал на достройку. Оценочная стоимость — 347 миллионов 202 тысячи рублей. Таким образом, общая стоимость имущества, которым муниципалитет пользуется больше 10 лет — дорогами и водоводами, — составляет 742 миллиона, а виртуальная задолженность — 631 миллион. То есть стоимость имущества, которое я передал и которым мэрия пользуется в течение 10 лет безвозмездно, — больше, чем эта виртуальная задолженность.
Теперь по передаче дорог. В этом нет ничего нового, что за дороги, которые должен построить муниципалитет, рассчитывается мэрия. Я зачитаю судебное решение А-4518257/2017. Строительство дорог в массиве «Чистая слобода» вел «КПД-Газстрой»: организация получила 37 миллионов, и никто не сказал ни одного плохого слова, что этого нельзя делать. Далее. «Электромонтаж» построил дороги. Дело А45–10438/2016. Получили 69 миллионов. Никто ничего не сказал против. Это деньги, которые должен вложить муниципалитет.
Кстати, если коротко взять деньги, которые были вложены по инвестпрограммам. В районе Мочище есть «Стрижи». Если мы поднимем инвестпрограммы, там порядка 800 миллионов рублей вложено в дорожное строительство. То есть люди не зашли туда, но дорог построено на 800 миллионов. Это деньги сугубо муниципальные. По инвестпрограммам, примерно в таком же объеме, деньги были вложены в Горводоканал.
То есть в компанию «Стрижи», которая построила в Мочище меньше 200 тысяч квадратных метров, было вложено 1 миллиард 600 миллионов рублей. И про это все забыли. На ЖМК и Чемском, где построено порядка 1,5 миллиона квадратных метров, практически не было никаких вложений. Деньги вкладывала компания («Дискус». — Прим. ред.), хотя это обязанность муниципалитета. Это определено законодательством, и это было подтверждено прокуратурой на общем совещании.
Я считаю, что я не должен ничего. Моим имуществом пользуются. Почему с меня еще взыскивают деньги дополнительно, не рассчитавшись?
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