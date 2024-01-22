В Новосибирской области 40% теплосетей изношены больше, чем на половину — где проблем больше всего

В Новосибирской области больше 2000 километров теплосетей изношены на 60%. Об этом сообщили НГС в министерстве ЖКХ и энергетики региона, власти указали стастистику за 2022 год.
Общая протяженность тепловых сетей в Новосибирской области, говорят в МинЖКХ, составляет 5082 километров. Из них у 40% сетей уровень износа больше половины.
— По статистическим данным муниципальных образований Новосибирской области за 2022 год, протяженность сетей с уровнем износа свыше 60% составляет 2044 километра, — сообщили в министерстве.
По данным МинЖКХ, наиболее высокий износ сетей зафиксировали в городе Бердске.
11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, поднимался до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально халило водой.
Из-за повторяющихся аварий без тепла остались сотни жителей, 19 января в городе ввели режим ЧС, в Ленинском и Кировском районах и создали региональный штаб. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. НГС изучил законы и разобрался, как изменится жизнь новосибирцев после введения режима ЧС.